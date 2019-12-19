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Сотрудники таможни в Севастополе учились противодействовать терроризму

Сотрудники таможни в Севастополе учились противодействовать терроризму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:21 19.12.2019

Должностные лица Севастопольской таможни подтвердили готовность к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состоялись плановые учения по противопожарной безопасности и противодействию терроризму.

Учения были направлены на проверку готовности должностных лиц не поддаваться панике, покинуть здание в случае возгорания, возможного возникновения угрозы террористического характера. Согласно легенде учений одновременно с пожарной сигнализацией поступил звонок о закладке взрывного устройства на территории таможни. Должностные лица показали готовность оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций и взаимодействовать при ликвидации их последствий. Процесс проведения эвакуации занял 3 мин. 19 сек., люди были эвакуированы из здания Севастопольской таможни на безопасное расстояние. В ходе учений отработали стратегию и тактику пресечения террористических проявлений на объекте массового пребывания людей, оповещение, а также эвакуацию и применение первичных средств тушения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники таможни в Севастополе учились противодействовать терроризму

фото: пресс-служба Севастопольской таможни

Сотрудники таможни в Севастополе учились противодействовать терроризму

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