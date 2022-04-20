Сотрудники УФССП России в Крыму взыскали свыше 23 миллионов рублей по административным штрафам

В УФССП России по Республике Крым отмечают: сотрудники ведомства регулярно взаимодействуют с автомобилистами-нарушителями и побуждают их оплачивать административные штрафы.

С начала года на принудительное исполнение поступило свыше 35 тысяч исполнительных документов о взыскании штрафов за административные правонарушения. Так, за первые три месяца 2022 года в результате принятых мер, крымские приставы взыскали с нарушителей 20 миллионов 540 тысяч рублей по исполнительным производствам, которые были исполнены полностью или частично. Что касается неоконченных исполнительных производств, в рамках которых производится частичная оплата, то по ним с 5 695 водителей, нарушивших ПДД, было взыскано 2 миллиона 786 тысяч рублей. Всего, благодаря работе сотрудников УФССП России по Республике Крым, за первый квартал нынешнего года было окончено 29 423 исполнительных производства, по которым автомобилисты-нарушители оплатили 23 миллиона 326 тысяч рублей штрафов в бюджеты различного уровня, — рассказали в пресс-службе ведомства.

