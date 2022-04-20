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Сотрудники УФССП России в Крыму взыскали свыше 23 миллионов рублей по административным штрафам

Сотрудники УФССП России в Крыму взыскали свыше 23 миллионов рублей по административным штрафам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 20.04.2022

В УФССП России по Республике Крым отмечают: сотрудники ведомства регулярно взаимодействуют с автомобилистами-нарушителями и побуждают их оплачивать административные штрафы.

С начала года на принудительное исполнение поступило свыше 35 тысяч исполнительных документов о взыскании штрафов за административные правонарушения. Так, за первые три месяца 2022 года в результате принятых мер, крымские приставы взыскали с нарушителей 20 миллионов 540 тысяч рублей по исполнительным производствам, которые были исполнены полностью или частично. Что касается неоконченных исполнительных производств, в рамках которых производится частичная оплата, то по ним с 5 695 водителей, нарушивших ПДД, было взыскано 2 миллиона 786 тысяч рублей. Всего, благодаря работе сотрудников УФССП России по Республике Крым, за первый квартал нынешнего года было окончено 29 423 исполнительных производства, по которым автомобилисты-нарушители оплатили 23 миллиона 326 тысяч рублей штрафов в бюджеты различного уровня, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы Республики Крым призывают всех граждан не нарушать правила дорожного движения и оплачивать имеющиеся задолженности вовремя! Управление ФССП России по Республике Крым напоминает — узнать о имеющейся задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» который находится на официальном сайте Управления. Также узнать о наличии долга можно на Едином портале государственных услуг.

фото: пресс-служба УФССП России по Республике Крым

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