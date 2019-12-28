Совет под Новый год: что делать с вещами, которые не нужны?

Приход нового года — отличный повод разобраться с накопленными за предыдущие двенадцать месяцев (а может и несколько лет?) вещами и предметами интерьера в квартире, в доме, в гараже, на даче. И причин сделать это, как минимум, три:

Первая — психологическая. Специалисты говорят, что такой «пересмотр пространства» и очищение территории от лишнего вполне оправданно может потянуть за собой и перемены в жизни. Избавитесь, дескать, от прошлого — откроете путь приходу нового. Те, кто такую «перезагрузку» практикует на постоянной основе, уверяют — техника работает. Может стоит проверить?

Вторая — экономическая. По статистике, более 50% вещей, бесполезно занимающих место в нашем доме, кому-то другому необходимы просто-таки позарез. До такой степени, что они готовы их купить, тем самым, вернув вам пусть часть, но потраченных когда-то денег. Тем более, если речь идёт о каких-то примечательных предметах.

Как организовать процесс «торгов»? К счастью, в век Интернета проблем с этим нет — на улицах, рынках да в подземных переходах торговать не придётся. Так, посты с предложениями можно опубликовать на своих страницах в соцсетях. Идеальный же (и уже проверенный (!)) вариант: представить «товар лицом» на специализированных сайтах. К примеру: на Slando — портал бесплатных объявлений для частных лиц. Аудитория — миллионы пользователей в разных странах. То есть, скажем, находясь в России, можно не только представить свои лоты, к примеру, в Словакии — https://www.slando.sk/, но и подобрать подходящую вещицу (от бытовых предметов, электроники, одежды, спортивных аксессуаров, игрушек до автомобилей) для покупки. Удобно? Не только. Знатоки поговаривают, что таким образом некоторые сколачивают состояния, находя на таких вот торговых площадках по-настоящему эксклюзивные вещи, которые в среде ценителей из года в год не теряют своей ценности, а прибавляют. Сегодня купили за копейки, а завтра — здравствуй, аукционы Сотбис, Кристис или Бонхамс.

И, наконец, третья причина — благотворительность. Всегда рядом найдётся кто-то, кому нужна помощь. Причём не словом и делом, а вполне конкретными вещами. Кстати, всё те же психологи уверены: мы зачастую копим ненужное в доме просто потому, что жалеем выкинуть «в никуда». Отдать же вещицу в добрые руки, подобрав хорошего хозяина и подарив ей тем самым новую жизнь, согласитесь, оптимальный вариант развития ситуация.

Где искать тех, кому презентовать «безвозмедно, то есть даром» то, что в вашем хозяйстве не пригодилось? В сети Интернет существуют, к слову, целые сообщества, которые устраивают «круговорот вещей в природе». Таким образом не составит большого труда пристроить практически любую вещь — от мебели до книги. Решить задачу можно, разумеется, и оффлайн, связавшись с благотворительными организациями соответствующей направленности или… элементарно… отнести вещи (ту же одежду и обувь) в приют или церковь. А, к примеру, старые одеяла, простыни, подушки, полотенца с благодарностью примут те, кто заботится о бездомных животных.

Как «делиться» вещами? Если речь идёт о предметах с явными дефектами, то от них просто нужно избавляться. Без сожаления. Главное, в процессе уборки не предаваться лишним воспоминаниям. Опыт показывает: как только начинаете вдаваться в подробности, как и когда в вашем шкафу появилась уже давным давно испещерённая трещинами чашка, шансы выбросить её сводятся к нулю. Именно поэтому в наших домах количество хлама зачастую растёт в геометрической прогрессии. Память же! А то, что эти воспоминания не позволяют новой энергии прийти в нашу повседневность, задумываются единицы.

Правда, в случае с поломанными вещами стоит учесть и такой момент — их также можно продать. Ту же бытовую технику часто приобретают, когда нужны те или иные детали.

Если же вы готовы распрощаться с добротной вещью, то прежде чем выставлять её на продажу или отдавать в «хорошие руки», обязательно приведите в порядок. Шансов, что её быстро приобретут, прибавится точно, да и в случае благотворительности, согласитесь, принимающей стороне будет приятно получить презент в «готовом виде».

И, наконец: не каждой ненужной вещи стоит «указывать на дверь». Дать ей новую жизнь можно и не вынося из дома. Чуть фантазии и старое кресло можно превратить в новое оригинальное, а, к примеру, поломанную, но красивую корзину для продуктов — в вазон для цветов. Где брать идеи? Опять-таки: Интернет вам в помощь.