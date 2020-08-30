Советы экспертов: как выбрать мультиварку

Мультиварка — отличный помощник на кухне для любой хозяйки. Но среди многообразия моделей легко растеряться.

Чтобы выбрать по-настоящему функциональное устройство — надежное, мощное и удобное в эксплуатации — перед покупкой стоит обратить внимание на следующие параметры.

Выбор мощности

Данная характеристика в мультиварках находится в диапазоне 450-1500 Вт. От мощности зависит скорость приготовления блюда. При этом высокий показатель устройства является довольно энергозатратным. Оптимальный вариант для полноценной готовки — устройства с мощностью 600-800 Вт. Они обеспечивают достаточную скорость нагревания, не затрачивая много электроэнергии.

Выбор объема чаши

На рынке бытовой техники представлен большой ассортимент мультиварок с различным объемом — от 2 до 12 литров. Самыми востребованными считаются модели с объемом чаши 5 литров. При покупке следует руководствоваться количеством людей, проживающих в доме:

1-2 человека вполне обойдутся 2-5-литровой чашей;

для 4-5 членов семьи достаточно будет 5-8 литров, но не меньше;

в домах с большим количеством людей стоит обзавестись устройством с максимальным объемом чаши.

Необходимо учитывать тот факт, что на упаковке указан фактический объем. Однако готовить в таких количествах не получится, ведь наполнять чашу до краев нельзя.

Возможность самостоятельно выбирать температуру

Это довольно важная функция, которая имеется не во всех мультиварках. Самостоятельный выбор температуры позволяет подстроиться под определенный продукт, а не использовать стандартные программы. С помощью этой опции хозяйка сохранит максимальное количество полезных свойств блюда.

Подборка лучших моделей

Чтобы ускорить выбор и подобрать надежное устройство рекомендуем посмотреть рейтинг мультиварок. В статье представлены лучшие модели по соотношению цена и качество.

Особенности управления

Существуют мультиварки с механическим и электронным управлением. Механическая панель оснащена круглыми рычагами, при повороте которых регулируются определенные программы. Это хороший вариант для хозяек, которым сложно разбираться в современных системах. Но купить модель с механическим управлением на сегодняшний день тяжело. Их почти полностью вытеснили более современные электронные аналоги.

Электронное управление осуществляется за счет обычных или сенсорных кнопок. Такие приборы просты в обслуживании — практически не собирают грязь. Кроме типа управления стоит обращать внимание и на размещение панели. Самое комфортное расположение — сверху либо под наклоном. Тогда не требуется присаживаться, чтобы задать программу, дисплей хорошо просматривается.

Наличие нужного количества программ и автоматических рецептов

Самые ходовые модели имеют до 10 автоматических программ. В более дорогостоящих мультиварках количество режимов может достигать 40. Учитывая, что некоторые настройки делаются вручную, эта цифра иногда достигает 100.

Говоря о необходимости такого количества авторецептов, не всегда они нужны и целесообразны. Ведь функционал сводится к тем же базовым 7 программам. Основная масса дополнительных режимов легко заменяется другими. Некоторые устройства имеют программы приготовления хлеба и йогурта. Если хозяйка их часто готовит, лучше обзавестись отдельными приборами — йогуртницей и хлебницей.

Возможность готовить под давлением

Таким функционалом обладает мультиварка-скороварка. Суть ее работы заключается в том, что внутри создается высокое давление. Оно обеспечивает более быстрое приготовление блюда. При этом максимально раскрывается вкус и аромат продукта.

Также к преимуществам мультиварок с функцией скороварки можно отнести экономное потребление электроэнергии. Однако перед готовкой требуется помнить, что открывать крышку в процессе нельзя, как и переворачивать, докладывать продукты.

Наличие функции отложенного старта

Такая опция дает возможность приготовить свежее блюдо к назначенному времени. Для этого следует загрузить все продукты, выбрать желаемую программу и время.