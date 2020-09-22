Советы при покупке гелей для душа

Многие люди предпочитают принимать душ с гелем, он удобен и прост в применении. При покупке следует обращать внимание не только на бренд и аромат, но и безопасность состава, состояние кожи, желаемый эффект.

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Вредные и полезные ингредиенты

Следует обратить внимание на то, что продукция масс-маркета не может быть полностью с натуральным составом. Могут входить химические компоненты, например, ПАВ, которые образуют обильную пену и обладают высоким очищающим действием.

При выборе средства необходимо внимательно изучать состав. В нем должны отсутствовать следующие компоненты:

лаурилсульфат натрия;

парабены;

триклозан;

антисептики;

фталаты и 1,4 диоксан (по возможности).

Более безопасные компоненты находятся в начале списка на упаковке, а вредные в конце, поэтому внимательно изучайте упаковку. Можно покупать ухаживающую косметику в специализированном косметическом магазине или оформить заказ на iHerb и сэкономить с промокодом.

Как подобрать средство по типу кожи?

Выбирая продукцию, необходимо также учитывать тип кожи, так как в разных случаях требуется определенный уход. Для сухого типа кожи следует подбирать средства, в состав которых входят увлажняющие вещества (масла, мед и др.), но учитывать индивидуальную переносимость на эти компоненты.

От водорослей улучшается состояние кожи, склонной к повышенной жирности. Для чувствительной кожи необходимо покупать гели с ромашкой, календулой, маслом чайного дерева и т.д. Продукция без красителей и отдушек – лучший выбор для людей с аллергическими реакциями.

Особое внимание стоит уделить выбору очищающего средства для детей. Несмотря не то, что есть специальные детские гели, лучше использовать для купания натуральное твердое мыло, в котором нет ПАВ.

Выбираем гель по целевому назначению

В зависимости от состава геля он может выполнять разные функции. Средства для душа бывают увлажняющими, питающими, тонизирующими, массажными и снимающими усталость. Например, в состав увлажняющего геля входят масла (абрикос, жожоба, миндаль, какао и др.), растительные экстракты, глицерин, витамины. Они подходят для сухой кожи.

Для шелушащейся кожи лучше выбирать питающие гели, в которых содержится большое количество витаминов и натуральных масел. Тонизирующие лучше использовать утром, они помогут проснуться и взбодриться.

Вечером для снятия усталости после трудного рабочего дня оптимально подходят гели с лавандой, иланг-иланг, мятой и другие ингредиентами с успокаивающим эффектом. Массажные состоят из мелких абразивных частичек, их можно использовать не больше двух раз в неделю. Они отшелушивают кожу и мягко ее скрабируют.

Если после применения на теле остается чувство сухости, то рекомендуется выбирать гели с увлажняющими добавками и меньшей концентрацией очищающих компонентов. Приятный аромат получают путем добавления эфирных масел. Лучше выбирать прозрачный гель, в котором нет красителей и пигментов.