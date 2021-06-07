Современный образ серого паркетного пола

Полы из серого дерева стали одной из самых популярных тенденций в последние годы, будь то светлые, темные, искусственно обработанные или массивные деревянные полы. Они сочетают в себе вневременную привлекательность и роскошь натуральной древесины с потрясающими светлыми и темно-серыми тонами, которые стали так популярны в дизайнерских решениях.

В этой статье мы рассмотрим некоторые способы использования серых деревянных полов для создания идеального современного вида.

Пол из серого дерева на кухне

От черных мраморных столешниц до чистых белых шкафов и бытовой техники — серый цвет естественно сочетается с монохромной цветовой схемой многих современных кухонь.

Полы из серого дерева — намного лучший вариант, чем альтернативы, такие как линолеум или ламинат, поскольку они очень износостойки в помещениях, которые постоянно используются. Они также обеспечивают более современный вид, чем плитка, которая в последние годы устарела.

Серый пол в спальне

Ваша спальня — ваше убежище. Это то место, куда вы отправляетесь, чтобы избежать суеты современной жизни и где вы можете расслабится «по полной». Имея это в виду, в спальне должен быть успокаивающий дизайн. Паркет из массива серого цвета как нельзя лучше подходит для укладки в спальне

Терри Кралле, сертифицированный клинический тренер по вопросам сна, называет серый цвет одним из «холодных цветов», который может снизить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, помогая таким образом хорошо выспаться. Этот эффект подчеркивается рисунком древесины из массива серого дерева, который придает успокаивающий естественный оттенок.

А в ванной можно?

Как и в случае с белой техникой на кухне, пол из серого дерева идеально сочетается с чистым белым фарфором, который есть почти в каждой ванной комнате. Светло-серый натуральный пол в сочетании с чувством роскоши, который создают деревянные полы, — отличный способ создать образ элитного отеля.

Серый паркет из инженерной древесины — особенно хороший выбор для укладки в ванной и кухне. Основание из фанеры делает его намного более устойчивым к влаге, если защитить фанеру с помощью защитной водостойкой пропитки.

Светлые и темно-серые полы из натуральной древесины

Несмотря на то, что они принадлежат к одной и той же широкой категории, есть огромная разница во внешнем виде, который вы получаете от разных оттенков серого пола. Светло-серый паркет идеально подходит для создания ощущения простора и воздушности, а темно-серый — для смелого или более теплого вида. Итак, как угадать с оттенком?

Наилучший вариант — укладка штучного паркета из дуба, который затем можно отшлифовать и окрасить на месте. Вы можете затонировать древесину в нескольких цветов, чтобы увидеть, какой из них лучше всего сочетается с декором комнаты, вместо того, чтобы выбирать в выставочном зале, где практически невозможно представить пол на месте.

Может быть, вы хотите попробовать несколько разных оттенков темно-серого? Или попробовать впритык темный и светло-серый? Вы можете даже попробовать серый с более естественными цветами, если не уверены, какой из них будет выглядеть лучше всего.

Как выбрать правильный серый паркет?

Полы из серого дерева — от кухни, коридора, ванных комнат и до гостиной и спален — являются исключительным выбором для любой комнаты во всем доме. Фирмы по паркетным работам предлагают широкий выбор красивых вариантов модульного паркета из серого дерева, а также штучный паркет без отделки, который можно тонировать на месте.

Описанный выше процесс укладки паркета — отличный способ получить идеальный пол из цельной древесины или искусственного серого дерева для вашего дома. Все нюансы, связанные с покупкой и обустройством паркетного пола лучше выяснять в надежной компании еще на этапе разработки проекта.