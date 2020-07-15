Современный путь к красоте: альгинатная маска, экспресс-лифтинг и карбокситерапия вместо молодильных яблок

Вдумайтесь в слова легендарной Коко Шанель: «В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 — его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами… Но я знаю 50-летних, которые более привлекательны, чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин». Разве поспоришь с иконой моды? Действительно, женщины, которые хотят дольше оставаться привлекательными, должны ухаживать за своей внешностью. Хорошая новость в том, что сегодня… вопреки расхожему утверждению… красота вовсе не требует особых жертв, да и в поисках молодильных яблок за тридевять земель ездить не нужно. Более того, некогда недоступные широкой аудитории по-настоящему эффективные косметологические процедуры сейчас буквально «в свободном доступе». Альгинатная маска тому хороший пример. Совсем недавно это средство антиэйдж-профилактики (в основе — соли альгиновой кислоты, получаемые из бурых и красных водорослей) творило чудеса исключительно в условиях салонов красоты (чаще — класса «люкс»), а сегодня его можно приобрести в специализированных интернет-магазинах (по более чем адекватным ценам).

Другими словами, в современных условиях, чтобы поддерживать себя «на уровне» сверхусилий прилагать не надо. Алгоритм действий исключительно прост: необходимо лишь знать, когда наступает момент, с которого внешности — лицу в первую очередь — стоит начать уделять больше внимания, и найти средства, которые можно поставить себе «на службу». Считаете, что достойного результата можно добиться только кардинальными мерами? Ошибаетесь. Эффективность зачастую зависит не от «силы воздействия», а от регулярных действий.

На лице написано…

Как понять, что пора бить тревогу, потому как лицо — явно или ещё лёгкими намёками — но просит помощи? Точно должны насторожить следующие «симптомы»:

• сухая, дряблая, обезвоженная, шелушащаяся кожа лица, склонная к раздражениям;

• неровный потускневший цвет, чрезмерный жирный блеск, пигментация, выраженные сосуды;

• утраченный овал лица, опущенные щеки и уголки губ, заметные носогубные складки.

Нашли у себя хотя бы два из перечисленных возрастных признаков? Не огорчайтесь — грамотный уход подарит коже новую жизнь! Для этого существует ряд косметологических методик.

Чистка лица

Первым шагом к сохранению молодой и здоровой кожи является чистка. Любой курс процедур следует начинать именно с нее. Для чего она нужна? Чтобы открыть и очистить поры, освободить кожу от излишков жира и ороговевших клеток, повысить ее иммунитет.

В косметологии чистка бывает разная: механическая, ультразвуковая, вакуумная, кислотная. Последняя является сезонной и делается по показаниям. Самые распространенные — первые две.

Во время механической чистки с помощью специального инструмента — ложки Уно — удаляются угри, комедоны, жировики. Но наиболее заботливой и результативной считается комбинированная чистка, где к механическому воздействию добавляется ультразвуковое. Здесь задействуется специальный аппарат — скрабер. Результат: очищение, разглаживание мелких морщин; на клеточном уровне происходит микромассаж, стимулирующий синтез коллагена с эластином (эти чудо—белки отвечают за упругость и силу). После процедуры кожа дышит, у нее выравнивается оттенок и рельеф.

Внимание! Чистка противопоказана при таких проблемах, как: герпес в активной форме, ОРВИ, бронхиальная астма, острые формы дерматитов, экзема, свежие раны и шрамы на лице.

Проводить процедуру желательно регулярно, ведь очищенная кожа лучше воспринимает компоненты, содержащиеся в кремах и масках. Тогда они проникают глубоко внутрь, а не остаются на поверхности.

Экспресс -лифтинг

Данная процедура поможет вернуть упругость и гладкость лицу. Начинается она с очищения кожи. Затем — лифтинговый массаж, во время которого активно обрабатываются и мышцы лица (именно они отвечают за его подтянутость). В результате массажа улучшается кровообращение, мускулатура приходит в тонус, стимулируется выработка эластина и коллагена, разглаживаются морщины. Также проходят отеки.

После массажа наносятся различного рода маски, действие которых тоже направлено ​​на лифтинг, устранение морщин и сухости кожи и т. п. Можно комбинировать маски, усиливать эффект сыворотками. Лифтинг подходит для всех типов кожи и дает хороший результат уже после первого сеанса. Для закрепления эффекта желательно пройти курс процедур.

Омолаживающие маски

И это настоящая «классика жанра»! Рецептов масок с пометкой «омолаживающие» — великое множество. Это и народные средства, и предлагаемые косметической промышленностью. Каким отдать предпочтение? Как говорится — на вкус и цвет. Что советуют специалисты? По последним данным, самыми результативными масками на день сегодняшний признаны альгинатные и гипсовые.

Альгинатная маска

Альгинат — это вещества, которые содержатся в морских водорослях. И это — настоящее чудо природы. Они изобилуют витаминами и минералами. Как результат: альгинатные маски отлично снимают усталость, отеки и темные круги у глаз, разглаживают мелкие морщинки и даже способны уменьшить более глубокие на лбу, шее и в носогубной зоне. Где «водятся» чудодейственные средства? В глубины морей и океанов опускаться не придётся. Дорога — в специализированный магазин Cosmetics For You.

Альгинатные маски подходят для всех типов кожи и возрастов. Представляют из себя порошок, который необходимо развести водой. В его основе – альгинат, который смешиваясь с водой, образует своеобразный гель. Это частичка бурых водорослей, которые славятся уникальными свойствами, помогающими в решении многих проблем: альгинат увлажняет и питает кожу, устраняет загрязнения, лечи акне, облегчает воспалительные процессы, нормализует работу сальных желёз, — отмечают специалисты интернет-магазина.

И — да, конечно, эффект лифтинга и омоложения, избавление от лишней жидкости — также в перечне результатов, которыми славятся альгинатные маски.

Гипсовая маска

Гипсовая маска ещё одно средство, которое косметологи рекомендуют использовать в борьбе за молодость и красоту. Как она работает?

На предварительно очищенное лицо накладывается гипс, но не тот, что фиксирует переломы, а косметический. Секрет — в специальном температурном режиме гипса, сходным с эффектом сауны. Маска хорошо борется со вторым подбородком, моделирует овал лица и носогубные складки, а благодаря изменению температур еще и тренирует сосуды. Кожа подтягивается, глубоко увлажняется, очищается и приобретает свежий вид.

Карбокситерапия неинвазивная ( без уколов )

Эта процедура насыщает кожу кислородом и улучшает кровообращение. Эффективно борется с пигментацией, вялой, дряблой кожей. Основной ингредиент — углекислый газ. Да, этот продукт жизнедеятельности может омолодить лицо. В чем секрет? Стресс способен активизировать благоприятные процессы в организме, а углекислый газ как раз и является тем самым стрессом.

Косметическая маска с CO2 вызывает искусственное голодание тканей. Организм сразу стремится ликвидировать «неполадку», концентрируется и защищается. Сосуды расширяются, усиливается кровоток, ткани насыщаются кислородом. Попутно запускаются другие механизмы: синтез коллагена — для упругости и четкого контура лица; жиросжигание и дренаж — для снятия отечности, регенерации тканей. Таким образом, происходит активное насыщение кислородом и питательными веществами.

Благодаря этому методу успешно лечится акне и постакне. CO2 известен своими отбеливающими свойствами, поэтому хорошо борется с пигментацией. Кожа существенно осветляется, а тон становится равномерным. Курс карбокситерапии состоит из пяти сеансов, которые проводятся раз в неделю. Закреплять каждый сеанс можно масками в соответствии с типом кожи.

Когда верный выбор имеет решающее значение

Отметим важный момент: результат в том, что касается ухода за внешностью в попытках «удержать молодость и красоту», во многом зависит от того, как подойти к процессу. И тонкостей действительно немало, когда речь идёт о подборе косметических средств. Парочку основных рекомендаций озвучим:

Для чувствительной кожи

Обладательницам чувствительной кожи стоит прийти на консультацию к косметологу и рассказать, чем раньше пользовались. Проявляется ли аллергия? Уверены, что это реакция на косметику? Что касается ухода, есть ряд производителей, у которых преобладают линейки товаров для чувствительной кожи. Эти средства обладают успокаивающим и увлажняющим действием, устраняют раздражение и сухость. Хороший пример: корейская и израильская косметика.

Продукция из Кореи включает самые лучшие натуральные ингредиенты — пептид, улиточный муцин; гиалуроновую кислоту, экстракты морских водорослей, эфирные масла, выжимки из растений, овощей и фруктов. Вещества эффективно взаимодействуют друг с другом. Эта косметика идеально подходит для использования в домашних условий. Как и израильская, в основе которой также натуральные ингредиенты — от грязи Мертвого моря и аминокислот до жемчужного порошка и зелёного чая, — подчёркивают эксперты интернет-магазина Cosmetics For You.

Домашний уход

Весь омолаживающий курс сойдет на нет, если пренебречь домашним уходом. Профессиональные процедуры у косметолога — это одна сторона ухода. Дома же продолжайте пользоваться профессиональными средствами (не масс—маркетом). Они подбираются по типу кожи. Для очистки — гель, молочко, мусс. Тоник регулирует баланс pH. Ну а потом уже сыворотка и/или крем. После 25 лет домашний уход стоит дополнять средствами для окологлазной зоны.

И ещё. Разумеется, хороший внешний вид требует работы над собой. Но главное, чтобы в первую очередь вы нравились себе самой, и тогда ваша жизнь точно заиграет новыми красками.