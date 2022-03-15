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Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией
фото: © Ukrainian Presidential Press Office via AP

Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 15.03.2022

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей «Коллаборационизм», которую предполагается использовать для наказания за любое сотрудничество с Россией. Об этом, отмечает ТАСС, сообщил заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.

Закон о коллаборационизме уже подписан президентом. По моей информации, он будет опубликован, — заявил он в эфире телеканала «Украина-24».

По словам Александра Корниенко, представляющего партию «Слуга народа»,  под действие новой уголовной статьи могут попасть и депутаты Рады, которые покинули страну или ранее занимали «непатриотичную» политическую позицию.

Что касается депутатов, есть разные цифры, я не буду их сейчас конкретизировать. Более 20 народных депутатов не на Украине, — заявил Корниенко.

По мнению политика, за такие действия его коллег следует приговорить к максимальной мере наказания по данной статье — 15 годам лишения свободы. При этом Корниенко подчеркнул, что проводит различие между «непатриотичными» депутатами и теми, кто находится в командировке за границей для участия в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Источник: ТАСС

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