Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей «Коллаборационизм», которую предполагается использовать для наказания за любое сотрудничество с Россией. Об этом, отмечает ТАСС , сообщил заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.

Закон о коллаборационизме уже подписан президентом. По моей информации, он будет опубликован, — заявил он в эфире телеканала «Украина-24» .

По словам Александра Корниенко, представляющего партию «Слуга народа», под действие новой уголовной статьи могут попасть и депутаты Рады, которые покинули страну или ранее занимали «непатриотичную» политическую позицию.

Что касается депутатов, есть разные цифры, я не буду их сейчас конкретизировать. Более 20 народных депутатов не на Украине, — заявил Корниенко.

По мнению политика, за такие действия его коллег следует приговорить к максимальной мере наказания по данной статье — 15 годам лишения свободы. При этом Корниенко подчеркнул, что проводит различие между «непатриотичными» депутатами и теми, кто находится в командировке за границей для участия в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.