«Создавай.Крым»: на акселераторе творческих проектов выбрали дюжину лучших идей

В Симферополе подвели итоги акселератора молодежных творческих проектов «Создавай.Крым».

Акселератор – это новый формат работы арт-кластера «Таврида», бесплатная образовательная площадка, на которой молодые творцы учатся создавать конкурентоспособные креативные проекты и получают поддержку от людей, общественных объединений, бизнес-структур и государства. Цель акселератора – дать активным молодым людям, стремящимся изменить свой регион к лучшему, набор методик и инструментов по превращению творческих идей в работающие проекты, — отмечают в пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Участниками программы стали жители Республики Крым и г. Севастополь в возрасте от 18 до 35 лет – деятели искусства и креативных индустрий, представители творческих объединений, некоммерческих организаций и культурных учреждений, активисты в области молодежной политики и победители грантового конкурса, реализующие свои проекты. На акселератор было подано более 40 заявок, 15 из них презентовали свои проекты в финальный день программы. На практических онлайн- и офлайн-сессиях общей длительностью около 50 часов они узнали о возможностях Всероссийского конкурса молодежных проектов, освоили азы подготовки проектов для грантовых конкурсов и основы публичных выступлений, получили рекомендации по работе с партнерами и выходу на самоокупаемость.

Авторы 12 лучших проектов теперь посетят площадку арт-кластера «Таврида» под Судаком и примут участие в фестивале «Таврида.АРТ», где смогут презентовать свои идеи на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который входит в платформу «Россия – страна возможностей». В этом году у молодых творцов есть возможность получить грант до 1,5 млн рублей на воплощение своих работ в жизнь.