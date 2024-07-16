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Созрели крымские арбузы и дыни — начался сбор урожая

Созрели крымские арбузы и дыни — начался сбор урожая

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 21:57 16.07.2024

На полях Крыма началась уборка бахчевых культур — созрели арбузы и дыни. Об этом сообщила врио министра Алиме Зарединова:

Производство бахчевых культур в Крыму  имеет положительную динамику. Арбузы и дыни выращивают в 12 районах Крыма, на территории более 500 гектаров. Ежегодный урожай полосатой ягоды составляет порядка 17 тысяч тонн. Лидерами ‐ производителями являются Красноперекопский, Красногвардейский, Джанкойский и Раздольненский районы. На сегодняшний день крымские производители уже собрали 700 тонн арбузов. Помимо традиционных сортов, наши аграрии выращивают и экзотические виды – бессемянные арбузы, с желтой мякотью, которые пользуются популярностью у жителей и туристов Крыма. Часть продукции поставляем в другие регионы страны.

Созрели крымские арбузы и дыни - начался сбор урожая Созрели крымские арбузы и дыни - начался сбор урожая Созрели крымские арбузы и дыни - начался сбор урожая

По словам Алиме Зарединовой, в целом объём урожая этого года прогнозируется на уровне прошлого.

Получению стабильных валовых сборов способствует совершенствование подходов аграриев к технологиям возделывания. Климатические условия региона считаются идеальными для их выращивания. Жаркий июнь дал возможность сельхозпроизводителям Крыма начать уборку арбуза раньше обычных сроков. Массовое созревание арбузов началось в начале июля, что стало возможным благодаря более раннему высаживанию рассады, позволившей удачно закрепиться и расти весной и начале лета. Аномальная жара, наблюдавшаяся в Крыму, не повлияла на качество арбузов. Основные итоги уборки ягоды подведем осенью, — подытожила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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