«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии «Созвездие чемпионов» в честь лучших спортсменов, тренеров и ветеранов, спортивных организаций в Крыму по итогам 2023 года. В начале мероприятия выступил военный оркестр 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Российской Федерации, затем была объявлена минута молчания в память о спортсменах и тренерах, погибших в зоне СВО.

Приветствуя присутствующих, Сергей Аксёнов выразил благодарность всем, кто встает на защиту интересов Родины:

Крымские спортсмены, участвующие в спецоперации, приближают нашу общую Победу зачастую ценой своих жизней. Вечная память павшим.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что крымских спортсменов всегда отличали воля к победе, патриотизм и любовь к Отечеству.

Вот и сегодня наши спортсмены помогают повышать узнаваемость Республики Крым как в пределах Российской Федерации, так и за границей, на своем уровне борются с информационной блокадой, стремятся выполнить все поставленные задачи и не забывают о своей малой Родине, – отметил Глава Республики.

В 2023 году на спортивных чемпионатах, кубках и первенствах России, чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымские спортсмены завоевали 1 428 медалей.

Сергей Аксёнов добавил, что в Крыму продолжается работа по развитию спорта и физической культуры: строятся и реконструируются объекты инфраструктуры, устанавливаются спортивные площадки, изыскиваются возможности для повышения заработной платы тренеров.

Глава РК еще раз подтвердил готовность органов власти оказывать содействие спортивным командам Республики в организации поездок на соревнования и приобретении необходимой экипировки.

Сергей Аксёнов отметил спортсменов и тренеров Благодарностями Главы Республики Крым, а также вручил заслуженные награды в номинациях «Лучший спортивный город», «Лучший спортивный район», «Лучшие спортсмены и тренеры Республики Крым по олимпийским видам спорта».

Фото: пресс-служба Главы РК.