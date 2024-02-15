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«Созвездие чемпионов». В у наградили лучших спортсменов и тренеров

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 18:00 15.02.2024

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии «Созвездие чемпионов» в честь лучших спортсменов, тренеров и ветеранов, спортивных организаций в Крыму по итогам 2023 года. В начале мероприятия выступил военный оркестр 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Российской Федерации, затем была объявлена минута молчания в память о спортсменах и тренерах, погибших в зоне СВО.

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Приветствуя присутствующих, Сергей Аксёнов выразил благодарность всем, кто встает на защиту интересов Родины:

Крымские спортсмены, участвующие в спецоперации, приближают нашу общую Победу зачастую ценой своих жизней. Вечная память павшим.

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Сергей Аксёнов подчеркнул, что крымских спортсменов всегда отличали воля к победе, патриотизм и любовь к Отечеству.

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Вот и сегодня наши спортсмены помогают повышать узнаваемость Республики Крым как в пределах Российской Федерации, так и за границей, на своем уровне борются с информационной блокадой, стремятся выполнить все поставленные задачи и не забывают о своей малой Родине, – отметил Глава Республики.

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

В 2023 году на спортивных чемпионатах, кубках и первенствах России, чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымские спортсмены завоевали 1 428 медалей.

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«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Сергей Аксёнов добавил, что в Крыму продолжается работа по развитию спорта и физической культуры: строятся и реконструируются объекты инфраструктуры, устанавливаются спортивные площадки, изыскиваются возможности для повышения заработной платы тренеров.

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Глава РК еще раз подтвердил готовность органов власти оказывать содействие спортивным командам Республики в организации поездок на соревнования и приобретении необходимой экипировки.

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Сергей Аксёнов отметил спортсменов и тренеров Благодарностями Главы Республики Крым, а также вручил заслуженные награды в номинациях «Лучший спортивный город», «Лучший спортивный район», «Лучшие спортсмены и тренеры Республики Крым по олимпийским видам спорта».

«Созвездие чемпионов». В Крыму наградили лучших спортсменов и тренеров

Фото: пресс-служба Главы РК.

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