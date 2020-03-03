Спасать — работа «КРЫМ-СПАС». Есть ли «обратная связь» со спасёнными? «Спасибо» — говорят

В чрезвычайном ведомстве отмечают: несмотря на то, что справляться с бедой – повседневная деятельность сотрудников МЧС, — получать письма от людей, которым оказали помощь, спасателям всегда приятно.

Пример такой «обратной связи»: 1 марта в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пансионата «Крымская весна» в с.Уютное городского округа Судак женщина во время туристической прогулки сломала ногу и не может самостоятельно передвигаться. На помощь пострадавшей выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Ситуацию разрешили в течение пары часов — здесь. Туристка, которая была в составе группы, отметила смелость, решительность и профессионализм работников аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС», которые оказали всестороннюю помощь туристам, оказавшимся в трудной ситуации. Её взгляд на происшествие:

Сегодня был хороший день — первый день весны, который порадовал нас солнышком, ясным небом и практически полным отсутствием ветра. И когда весь честной народ праздновал масленицу, мы дружной компанией решили побродить по тропинкам горы Перчем. У нас, конечно, был заготовлен маршрут, но цели во что бы то не стало пройти от начала и до конца маршрута не было. С нами были дети, и мы отлично понимали насколько это будет непросто. Мы поднялись к роднику, от родника к лабиринту, побывали даже в месте, где когда-то был построен Византийский храм, и ничего не предвещало беды. Но в горах никогда нельзя терять бдительность, где-то расслабился, засмотрелся красотами, неосторожно поставил ногу и не заметишь, как окажешься на земле. Хорошо, если царапина, небольшой ушиб, но в нашем случае оказался перелом со смещением. Что делать? Главное не паниковать, поняв, что из подручных средств нам шину не наложить, максимально тепло укутали нашу пострадавшую и вызвали МЧС. Здесь важно максимально точно определить местоположение, потому как информация о том, что мы где-то среди деревьев на склоне горы, для спасателей просто не о чем. У нас была программа на смартфоне, по которой мы определили местоположение относительно значимых ориентиров маршрута и смогли дать полную информацию диспетчерской службе. И здесь хочется отметить работу сотрудников Крым-Спас, начиная от диспетчерской службы и заканчивая бригадой спасателей. Все очень четко и лаконично! С нами постоянно связывались по телефону: диспетчер, сообщивший, что бригада выехала, ребята из спасательной бригады, уточняя наше местоположение. Нашли нас быстро, оценив ситуацию наложили шину, поместили пострадавшую на носилки и отправились в путь. Спасибо вам, ребята! Смирнов Сергей, Зиновьев Алексей, Горбатюк Сергей, это бригада спасателей Крым-Спас, которая пришла к нам на помощь. Спасибо, вам за ваш труд, за чувство юмора, за четкость и слаженность действий, за вашу человечность (Смирнов Сергей одной рукой держал носилки, а другой — нашу Натусю за руку, и это дорогого стоит). Низкий вам поклон. Вы наши герои!

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов отмечает — ежедневно спасатели на деле доказывают свою эффективность и надежность, успешно осуществляя тысячи спасательных операций, в которых спасено огромное количество человеческих жизней: