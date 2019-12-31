Спасатели Крыма готовы к ухудшению погодных условий

Крымские спасатели, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами находятся в полной готовности для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий.

МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах. Альпинистам и любителям зимнего отдыха настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горнолесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор, — отмечают в МЧС России в Крыму.

Напомним, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с — здесь. В связи с ухудшением погодных условий на автодорогах полуострова существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложнённых условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, на затяжных спусках и подъёмах, опасных поворотах.

Кроме того, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных рекламных конструкций и ветхих строений.