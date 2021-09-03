Специалисты Республиканской клинической больницы имени Семашко отправятся в крымские регионы

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко совершил внеплановый выезд в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

В первую очередь встретился с коллективом. Выразил признательность коллегам за совместную работу. Учреждение третьего уровня в течение всего времени не только не сократило, а и увеличило количество случаев оказания помощи в плановой и неотложной форме, — сообщил министр.

Александр Остапенко отметил, что с учётом изменения маршрутизации пациентов по всему полуострову на учреждение ложится достаточно большая нагрузка. Это касается, в первую очередь, инфарктов и инсультов.

Обсудил с коллегами вопросы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, удельный темп выполнения плановых показателей. В больнице выполняется порядка 100 оперативных вмешательств в сутки. Дал соответствующие поручения по корректировке объемов, — сказал глава республиканского миздрава.

Министр провел обход отделений больницы, посетил отделения реанимации и интенсивной терапии, проверил обеспеченность медикаментами и расходными материалами.

В одном из отделений реанимации находится пациентка 2001 года рождения. В крайне тяжелом состоянии. Диагноз: новая коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония, на ИВЛ с 17 августа этого года. Объём поражения лёгких 95 процентов. Ещё 17 августа пациентке подключено вено-венозное ЭКМО. Напомню, что это оборудование в своё время приобретено по инициативе Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова. Это уже не первый пациент, который проходит через процедуру ЭКМО в Республике. На сегодня пациентка в сознании, контактна. На 17-й день проведения ЭКМО отметается положительная динамика, функции легочной ткани частично восстановлены. Планируем в ближайшие дни отключать от аппарата, — рассказал Александр Остапенко.

Вместе с тем министр совместно с главным врачом больницы Валентиной Фурсовой и коллегами обсудили вопросы приближения специализированной помощи.

В ряде регионов республики отмечается дефицит узких специалистов. Отдельная программа по новой кадровой политике в министерстве работает. Тем не менее, это вопрос не одного дня и принято решение организовать и реализовать проект «Крым — территория здоровья». Главная цель — раннее выявление заболевания и, соответственно, снижение смертности от основных, наиболее распространённых заболеваний системы кровообращения, цереброваскулярной патологии. Силами республиканской больницы по графику будут осуществляться выезды во все регионы Крыма узких специалистов и проведение консультаций с выполнением диагностических исследований. Будет применён пациентооринетрованный подход с «зелёным коридором» для обследования по месту жительства перед госпитализацией, в том числе по принципу Check-up. Дата госпитализации будет определяться сразу же на первом консультативном приёме. Первый выезд запланирован в Армянск, — сообщил Остапенко.

Министр подчеркнул, что график выездов специалистов будет опубликован и доступен для населения.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.