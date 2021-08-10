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Спецоперация ФСБ в Армянске: пресечена деятельность членов экстремистской религиозной организации
Скриншот: УФСБ

Спецоперация ФСБ в Армянске: пресечена деятельность членов экстремистской религиозной организации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 10.08.2021

В Армянске сотрудники ФСБ совместно с Погрануправлением пресекли деятельность ячейки экстремисткой религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по РК и г. Севастополю.

Установлено, что двое жителей Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории РФ – ред.), а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети Интернет, – говорится в сообщении.

В местах проживания задержанных проведены обыски. Обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители и компьютеры, а также экстремистская литература и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следственный отдел ведомства возбудил в отношении задержанных уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

Спецоперация ФСБ в Армянске: пресечена деятельность членов экстремистской религиозной организации

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