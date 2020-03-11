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Спецоперация силовиков в Бахчисарае: обыски и пятеро задержанных

Спецоперация силовиков в Бахчисарае: обыски и пятеро задержанных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 11.03.2020

Сегодня утром правоохранительные органы провели спецоперацию в Бахчисарае. Как сообщает ТАСС, задержаны пятеро подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир».

Спецоперация силовиков в Бахчисарае: обыски и пятеро задержанных

Адвокат Николай Полозов сообщил ТАСС, что правоохранительные органы в среду проводили обыски по шести адресам в Бахчисарае. Украинская организация «Крымская солидарность» уточняет, что силовики провели обыски в жилище  Сейдамета Мустафаев, освещавшего суды над «соратниками», а также Айдера Сулейманова и Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова, а также Шукри Сейтумерова и его сына Сейтумера Сейтумерова (телеведущий ATR, ранее уехал в Киев). В числе задержанных – брат этого телеведущего — Осман, сообщил ТАСС адвокат Османа Сейтумерова Эмиль Курбединов.

Спецоперация силовиков в Бахчисарае: обыски и пятеро задержанных

В течение 48 часов всем должны предъявить обвинения, избрать через суд меру пресечения. Их всех увезли в Главное управление ФСБ в Симферополе, — уточнил адвокат.

Спецоперация силовиков в Бахчисарае: обыски и пятеро задержанных

Скорее всего, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). По неофициальной информации, в ходе обысков были изъяты оргтехника и литература экстремистской направленности.

Спецоперация силовиков в Бахчисарае: обыски и пятеро задержанных

Все фото из ФБ.

Спецоперация силовиков в Бахчисарае: обыски и пятеро задержанных

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