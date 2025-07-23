Специалисты, работающие в организациях агропромышленного комплекса Севастополя, смогут получить по 250 тысяч рублей

Единовременная выплата направлена на повышение престижа профессий в сельскохозяйственном производстве и поддержку молодых специалистов, работающих на аграрных предприятиях региона после окончания высшего или среднего профильного образования.

На эти цели из городского бюджета в текущем году направят 1 млн рублей.

Получателями единовременной выплаты будут молодые специалисты в возрасте до 35 лет включительно, завершившие обучение в сфере агропромышленного комплекса и трудоустроившиеся в течение 3 лет на сельхозпредприятия города.

Для специалистов с высшим образованием предусмотрена господдержка в размере 250 тысяч рублей, со средним профессиональным – 200 тысяч рублей. Предоставлять единоразовую выплату начнут уже в третьем квартале текущего года.

Решение кадрового вопроса в Севастополе строится на комплексном подходе, включающем получение высшего образования, практику на ведущих сельхозпредприятиях, последующее трудоустройство выпускников внутри региона, а теперь и материальную поддержку.

Напомним, с 2019 года в Институте развития города СевГУ работает кафедра «Агротехнологии», где открыты программы бакалавриата по направлению «Садоводство (виноградарство и виноделие)» и магистратуры по направлению «Менеджмент (управление виноградарским и винодельческим предприятием)». Количество студентов, желающих получить высшее образование по этим специальностям ежегодно растет.

Образовательные программы отличаются практической направленностью. Обучение охватывает весь цикл создания и управления виноградарско-винодельческим производством — от посадки лозы до реализации готовой продукции. Студенты изучают современные агротехнические и технологические операции, а также вопросы менеджмента и маркетинга винодельческой продукции.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя