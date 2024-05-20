В Крыму намерены собрать около 197 тысяч тонн плодово-ягодной продукции

Власти Республики Крым ожидают, что сельхозпроизводители региона соберут урожай плодово-ягодной продукции в этом году не менее 197 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года несмотря на заморозки. Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюнник.

Ранее сообщалось, что в период с 9 по 14 мая в регионе фиксировались заморозки до -2 градусов на почве в степных и предгорных районах.

От заморозков пострадал в основном Белогорский район, плодовые культуры, это яблоня на площади более 500 га. Повреждения от 30 до 90 процентов. Площадь плодово-ягодных культур в республике составляет более 15 тыс. га. В прошлом году мы собрали более около 197 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Рассчитываем, что общий валовой сбор в республике должен сохраниться на уровне прошлого года за счет высадки новых насаждений, — цитирует ТАСС Николая Тютюнника.

Кроме того, сообщил замминистра, небольшие повреждения от заморозков зафиксированы на лавандовых полях, в персиковых садах и на виноградниках Симферопольского и Бахчисарайского района, но они не повлияют на общие показатели урожая. Полевые культуры от заморозков не пострадали. Он отметил, что в настоящее время аграрии подсчитывают ущерб от заморозков.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым ТАСС сообщили, что с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году в Крыму заложили почти 9 тыс. молодых интенсивных садов, а объемы собранного урожая за 10 лет выросли в два раза.

Плодовые сады растут практически во всех районах республики. Самые большие площади в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах. Садоводство и виноградарство являются одними из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в Крыму.

источник: ТАСС