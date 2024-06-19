Госмониторинг: в Крыму исследовали первую пробу пшеницы нового урожая  

По информации Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в Красногвардейском районе исследован первый образец пшеницы нового урожая от партии объемом более 570 тонн. Это стало стартовым этапом государственного мониторинга качества и безопасности зерна в Крыму.

Лабораторные испытания проб проведены на базе испытательной лаборатории Темрюкского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Зерно исследовано на соответствие требованиям, установленным ГОСТ 93-53-2016 «Пшеница. Технические условия» и Приказом Министерства сельского хозяйства РФ ОТ 08.09.2021 № 611 «Об утверждении перечня потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации, в целях проведения государственного мониторинга зерна». Исследованы показатели: влажность, натура, содержание белка, качество и количество клейковины, число падения, стекловидность, загрязненность и зараженность вредителями, вредная примесь и другие, — сообщили в министерстве сельского хозяйства РК.

По результатам проведённых испытаний первая проба крымской пшеницы урожая 2024 года соответствует 3-му классу. Пшеница 3-го класса – это продовольственное зерно, из которого получается мука высокого качества. Такая мука идет в хлебопекарное производство. Специалисты отмечают, 3-й класс пшеницы – самый эффективный для этой сельскохозяйственной культуры.

В этом году рамках государственного мониторинга зерна в Крыму в лабораториях ФГБУ «Центр оценки качества зерна» планируется проверить около 700 тыс. тонн пшеницы.

Фото: минсельхоз РК.