Специальная военная операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей  

Её первый этап выполнен, но это не конец истории.

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание. Он, в частности, заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине. В то же время, спецоперация продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели

Суть первого этапа.

Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, – заявил Сергей Шойгу. – Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149-ти вертолётов — 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.

Шойгу назвал безответственной позицию тех стран, что снабжают Украину вооружением. В любом случае и на поставки Киеву самолетов, и на прибытие новых комплексов ПВО последует адекватная реакция.

Сергей Шойгу рассказал о последствиях бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. Так, в Чёрном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Турецкими военными уже обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.

Продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь, фиксируется снижение их количества на территории Украины. За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено.

Глава оборонного ведомства отметил, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность. Указом Президента наименование «гвардейская» присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Активно оказывается гуманитарная помощь населению ЛНР и ДНР, а также Украины. Уже проведено 684 гуманитарных акций. В 210 населённых пунктов доставлено 6079 тонн грузов.

Российские Вооружённые Силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей, – заявил Сергей Шойгу. – Подчеркну, что в войсках не останавливается плановая боевая учёба. Требую от командиров всех уровней обеспечить строгое и точное выполнение намеченных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Фейки о призывниках.

Не секрет, что в информационном пространстве немало фейков и провокаций, связанных с весенним призывом (стартует 1 апреля) или участием «срочников» в спецоперации на Украине.

Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания, — сказал Министр обороны РФ.

По его информации, в соответствии с Указом Президента в Вооружённые Силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года. Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы поручено начать в третьей декаде мая.

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