реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Бригада береговой обороны Черноморского флота отныне гвардейская. Указ Президента РФ

crimeapress_news



реклама в крыму
126-я отдельная бригада береговой обороны
Фото: ВК, в/ч 12676 в/ч 87714 126 бригада ЧФ

Бригада береговой обороны Черноморского флота отныне гвардейская. Указ Президента РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:04 28.03.2022

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских воинским подразделениям. Звания получили 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота и 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, – сказано в документе.

Бригада береговой обороны Черноморского флота отныне гвардейская. Указ Президента РФ

126-я отдельная бригада береговой обороны входит в состав 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Пункт постоянной дислокации – село Перевальное в Симферопольском районе.

Узнайте больше:  Какие города потеряли бронирования из-за закрытия аэропортов: Симферополь пострадал 

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.