Бригада береговой обороны Черноморского флота отныне гвардейская. Указ Президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских воинским подразделениям. Звания получили 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота и 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, – сказано в документе.