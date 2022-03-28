Бригада береговой обороны Черноморского флота отныне гвардейская. Указ Президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских воинским подразделениям. Звания получили 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота и 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Соответствующие указы
За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, – сказано в документе.
126-я отдельная бригада береговой обороны входит в состав 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Пункт постоянной дислокации – село Перевальное в Симферопольском районе.
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