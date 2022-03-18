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Спикер крымского парламента: в 2014-м мы сделали правильный выбор
Фото: страница ВК В.Константинова

Спикер крымского парламента: в 2014-м мы сделали правильный выбор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:32 18.03.2022

Спикер крымского парламента Владимир Константинов в эти мартовские дни – один из основных ньюсмейкеров полуострова. Главная тема сегодня – 80я годовщина воссоединения Крыма, Севастополя с Россией.

Восемь лет назад на Общекрымском референдуме абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, за наше возвращение на историческую Родину. Мы, несомненно, сделали правильный выбор! Сегодня Крым активно развивается под мирным небом! С праздником, крымчане, с Днём воссоединения Крыма с Россией, — поздравил Владимир Константинов.

Он также разместил на своей странице в ВКонтакте видео, напоминающее о событиях 2014-го и повествующее о том, чем живет, как развивается Крым сегодня.

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Отметим и наполненное историческими параллелями и стройными выводами выступление председателя Госсовета РК на торжественном собрании, посвященном Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. Полный текст — ЗДЕСЬ.


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