«Спите, чтобы жить!» Подушки, одеяла и матрасы Askona для по-настоящему отменного сна

От чего зависит здоровье человека? Составляющих, конечно, несколько. Причём они разноплановые: от должной двигательной активности, питания, отсутствия или наличия вредных привычек до психологического состояния и, в принципе, нашего внимания к самому себе любимому.

Но! Есть и ещё один момент, без которого поддерживать здоровье на должном уровне едва ли возможно, — это отдых. И речь идёт вовсе не о развлечениях, прогулках, посиделках с друзьями… Сон! Вот без чего мы априори не можем быть здоровыми. Причём, многое зависит и от качества этого самого сна. А качество, в свою очередь, зависит от того, где и как мы отдаёмся во власть Морфея. Да, да — мы о подушках, одеялах и, конечно, матрасах.

«Спите, чтобы жить!» — отмечают специалисты компании Askona, известной во всём мире фабрике товаров для здорового сна. И с ними согласны многие. По статистике, к примеру, каждый третий россиянин ночи проводит на матрасах Askona. Почему такой выбор? Потому что технологии компании «заточены» на то, чтобы создавать изделия, позволяющие сделать сон не только комфортным, но и физиологически правильным. Так, главное отличие матрасов Askona от изделий других производителей — благодаря модифицированным пружинным блокам они поддерживают тело в анатомически правильном положении, обеспечивая достаточную «дозу» расслабления. По сути: перераспределяют вес и снимают нагрузку с позвоночника.

Более того, есть у компании Askona и виды матрасов, которые напрямую рекомендуются тем, кому прописаны профилактика и комплексное лечение опорно-двигательного аппарата. Да и для тех, чья цель — спать меньше, но высыпаться лучше — матрасы Askona станут хорошими помощниками. Коллекцию изделий, определённую этими задачами, компания также представляет покупателям.

А что же подушки и одеяла, спросите вы? И эти постельные принадлежности — могут и должны «играть на руку» во время сна. Что по этому поводу думают в компании Askona? Не только думают, но и предлагают. В лидерах покупательского спроса последнего времени — подушки и одеяла Sleep Professor. Они решают основную проблему многих: обеспечивают во время сна максимально комфортную температуру — с ними тепло в холода и прохладно в жару.

К плюсам подушек Askona также стоит отнести и тот факт, что они (как и матрасы!) являются анатомическими — поддерживают шейный отдел в правильном положении, что обеспечивает действительно комфортный сон.

И, к слову, одна из новинок Askona — подушка Beauty Dream — щедрый презент, созданный специально для женщин. Эксперты уверенно заявляют, что это изделие очень бережно относится к дамскому личику — и разглаживает морщинки, и препятствует возникновению новых, и улучшает состояние кожи, и не способствует появлению утренних заломов.

Те, кто уже познал, что такое по-настоящему комфортный сон, соврать не дадут — качество жизни по сравнению с ситуацией, когда спишь «как попало», в лучшую сторону меняется кардинально. Кстати, Askona из тех производителей, которые проповедуют принцип долгого использования своих товаров покупателями. Другими словами, привыкнув к хорошему, искать добра от добра не придётся как минимум несколько лет. Компания предлагает сопутствующие аксессуары, продлевающие жизнь основным товарам. К примеру, водонепронецаемые чехлы на матрасы. Изготовленные по специальной технологии они защищают матрасы от «продуктов жизнедеятельности» организма человека: в частности, не пропускают пот и задерживают частички омертвевшей кожи, а это гарантия того, что матрас всегда будет чистым, да и пылевым клещам места в нём не будет точно.

Насколько такие чехлы продлевают срок эксплуатации матрасов? Хорошая новость в том, что компания Askona даёт гарантию на матрас, если он приобретается с чехлом на 25-30 лет в зависимости от выбранной модели! Этот факт не только впечатляет, согласитесь, но и открывает хорошие перспективы для экономии.

Askona обладает единственной на территории РФ лабораторией для контроля качества продукции, на высокотехнологичном оборудовании. Каждая новая модель матраса, дивана и кровати проходят несколько испытаний. Это тесты на выносливость, вертикальные удары, всевозможные нагрузки (в том числе статического и циклического характера). Дополнительно матрасы испытывают на «усталость» и статичность, определяя, как именно сказывается на них многократное использование людьми с разным весом. Приобретая, спальное место в фирменных салонах Askona, вы будете уверены, в качестве и долговечности продукции, — отмечают в компании.

А каждый ли сможет найти «для себя и под себя» в каталогах компании Askona те самые подушки, одеяла и матрасы, с которыми сон становится исключительно приятным и полезным времяпрепровождением? Однозначно, каждый. Хотя бы потому, что у фабрики тех же матрасов более 800 моделей! Созданных как для взрослых, так и для детей. Плюс к этому, в «копилке» товаров для здорового сна у компании есть и такие приятные «мелочи» как комплекты постельного белья, пледы, аромодиффузеры, светильники, массажёры и… перечень вещей от Askona для тех, кто ценит релакс и сон в исключительно приятной атмосфере, велик.

Есть из чего выбрать, не так ли? Скажете, чем больше выбор, тем меньше шансов сделать правильный? И здесь в компании Askona продумали всё за вас: в каждом фирменном салоне работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут подобрать нужное изделие, исходя из конкретных параметров. Удивитесь, но, чтобы спальное место сделать идеальным, нужно грамотно всё просчитать и учесть — от роста человека до ширины его плеч, взяв во внимание не только возраст, но и медицинские показания, если таковые имеются. Так что поддержка консультантов — конструктивная помощь.

Где искать продукцию Askona, чтобы эффективно усовершенствовать свой режим «бодрствования-сна»? Исключительно в фирменных магазинах компании. А таковых только в городах России и СНГ открыто более 700.

Крымчанам также повезло — в Симферополе два уникальных фирменных салона товаров для здорового сна Askona презентуют 7 марта. На открытие приглашают гостей. Сможете не только в подробностях узнать о продукции компании, но и стать участником особого события со внушительным призовым фондом.