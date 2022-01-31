Сплавы в Карелии — приключение для тех, кто любит жизнь в движении

Два последних «карантинных» года заставили многих из нас вспомнить и принять близко к сердцу главное: жизнь — это движение. И не по маршруту — из дома в офис и обратно, а ради удовольствия, общения и ярких впечатлений. Именно поэтому, говорят специалисты турсферы, в 2022 году отмечается буквально ажиотажный спрос на отпускные путешествия со статусом «активность на активности». Причём в лидерах рейтинга по востребованности — приключения на грани с экстремальностью. Россияне рвутся в горы, в небо, в турпоходы, в морские глубины и т.д. Скорости жаждут, да такой, чтобы дух захватывало!

Какое же приключение точно стоит того, чтобы в отпуске уделить ему максимум внимания? По многочисленным опросам, вывод однозначен — сплавы в Карелии — вне конкуренции. О чём речь? Об активном отдыхе, официальное имя которому — рафтинг. По сути же:

Это возможность испытать себя в схватке с бурным течением и речными преградами. В сплавах по рекам Карелии можно ощутить всю силу и мощь весенних рек Шуя и Уксунйоки, а на спокойных озерных участках — прокатиться с ветерком на моторе. Сплав на катамаранах и на байдарках дарит массу эмоций: от адреналина до умиротворенности, — отмечают влюблённые в рафтинг сотрудники компании ‘KareliaOK», специализирующейся на организации активных маршрутов отдыха по Карелии и Кольскому полуострову.

Сплавы в Карелии — что нужно знать

Разумеется, сплавы по рекам — экстремальное приключение для многих. Между тем, эксперты утверждают: да — это не «тюлений отдых», когда всё в принципе предсказуемо, однако и не так страшно, как кажется на первый взгляд. Суть в том, что рафтинг — доступен буквально каждому. И взрослым, и детям от 6 лет. Как так? Да просто, говорят в компании ‘KareliaOK», можно выбрать уровень сложности маршрута с учётом вашей физической подготовленности и настроения!

А ещё:

сплавы по рекам Карелии — это приключение, которое можно устроить себе на день, уикэнд или же на неделю.

готовится к сплавам не нужно — туристов на всём протяжении маршрута сопровождают профессиональные инструкторы, которые помогают путешественникам и словом, и делом.

не нужно «заморачиваться» и с экипировкой: снаряжение и походный инвентарь — забота специалистов «KareliaOK».

Сплавы в Карелии — когда?



Максимальный адреналин рафтеры получают весной в полноводье, летом каждый может приехать на сплав по рекам Карелии, — говорят специалисты компании «KareliaOK». — Для туристов — это способ отлично отдохнуть, для спортсменов — отработка навыков.

Ну и, конечно, сплавы по рекам Карелии — это природа. Уникальные виды и чистейший воздух. Идеальный вариант активного отдыха, считают знатоки, — для тела и души — для всех тех, кто большую часть своей каждодневности проводит в офисах и душных «бетонных джунглях». В частности и потому, что маршрутов, связанных с рафтингом в этом красивейшем регионе России, пара десятков точно.

Не готовы, говорите, к сплавам? Откройте для себя Карелию и Кольский полуостров с другой стороны — отправляйтесь в путешествие на джипах, квадроциклах, велосипедах. Маршрутов много! Главное, найти хороших проводников!

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