Сплошной #НяшМяш. Наталья Поклонская объявила конкурс для поклонников

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма, чего уж там, лицо Русской весны на полуострове Наталья Поклонская на своей странице в Facebook объявила конкурс для подписчиков и поклонников.

Дорогие друзья! Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. Конечно же, победителя ждёт сюрприз! Буду рада участникам со всех стран! Направляйте #НяшМяш на мой электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com, — написала Поклонская.

Напомним, мем Няш-Мяш родился весной 2014 года. «Застрельщиками» стали (как мы понимаем) пользователи соцсетей из Японии. Девушка в прокурорской форме с жесткими словами и женственным голосом сплелись в едином образе аниме. В Сети появились видеонарезки песенки со совами «Няш-Мяш, Крым наш». Тогда, на должности прокурора Поклонская достаточно резко реагировала на такую популярность, говоря: «никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу». Это только укрепило позиции мема. С тех пор Наталья Поклонская пересмотрела свою позицию к такого рода аниме-картинкам. На ее страницах в соцсетях их немало. Ну а, судя по объявленному конкурсу, будет еще больше.