Способно ли гидрогелевое покрытие защитить экран смартфона?

В последнее время наблюдается такая тенденция, что чем новее и привлекательней телефон, тем больше он подвержен различным типам повреждений. И элемент, который страдает чаще всего, это, несомненно, дисплей. Проблема со сломанным экраном затрагивает практически все последние модели телефонов.

Конечно, с запчастями от популярных брендов проблем не будет, это можно наблюдать на примере китайских производителей https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/xiaomi. Однако легче не допустить поломку, а чтобы снизить риск повреждения дисплейного модуля, необходимо установить на него гидрогелевую пленку. Что это за решение и каковы его преимущества?

Гидрогелевая пленка — характеристики

Этот тип покрытия является одним из чрезвычайно практичных аксессуаров для телефона. Гидрогель очень тонкий, гибкий, а также прозрачный материал, который не искажает изображение. Стоимость его покупки невелика и позволяет избавиться от таких проблем, как грязь или царапины на дисплее. Гидрогель идеально подходит в качестве современной защиты для экрана, поскольку защищает телефон от неблагоприятных воздействий погодных условий, таких как чрезмерный солнечный свет, снег или дождь. К достоинствам гидрогелевых пленок, несомненно, относится тот факт, что они имеют минимальную толщину и не портят тактильных ощущений при работе со смартфоном.

Отличительные особенности гидрогелевых пленок

1. Защитные свойства

Одним из важнейших преимуществ гидрогелевых пленок, несомненно, является защита дисплея. Покрытие защищает дисплей телефона до краев и хорошо противостоит не только появлению царапин, но и сможет защитить телефон от прямого воздействия удара. Специальная самовосстанавливающаяся структура пленки, благодаря своим свойствам, может поглощать и рассеивать энергию удара, что увеличивает прочность экрана в несколько раз.

2. Функциональные особенности

Защита каждого телефона создает некоторый барьер между дисплеем и пользователем смартфона. Это, в свою очередь, вызывает опасения, что телефоном будет сложнее пользоваться или экран не будет точно воспроизводить цвета. Гидрогелевая пленка очень тонкая, имеет высокую степень прозрачности и не искажает цвета. Только такие параметры гарантируют поддержание надлежащего комфорта работы и делают разницу в использовании телефона незаметной после нанесения гидрогелевого покрытия.

Смартфон выглядит безупречно

Когда вы покупаете новый смартфон, то, вероятно, не думаете, что он может быть поврежден. Однако стоит заранее позаботиться об устройстве. С одной стороны, речь идет о безопасности, а с другой стороны — об эстетически привлекательном внешнем виде. Благодаря гидрогелевой пленке можно обеспечить надлежащую защиту для хрупких элементов устройства и при этом не нарушить функционал устройства.