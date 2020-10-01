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В Севастополе коронавирусом заболел трехлетний ребенок. Заразился от родителей
Фото: sev.gov.ru

Сред заболевших — люди от двух до 87 лет. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:49 01.10.2020

По состоянию на утро 1 октября в Севастополе зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от двух 87 лет, все – местные жители.   18 человек выписаны после выздоровления.   Зарегистрирована смерть 73-летнего мужчины. Течение болезни было осложнено тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией и отёком лёгких на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1033 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент в стационарах находится 303 человека. Выздоровели 659 человек, 28 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 245 человек, в городской больнице № 9 – 197.

Под наблюдением по месту жительства – 491 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Сред заболевших - люди от двух до 87 лет. Коронавирус в Севастополе

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