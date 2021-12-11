Срочно нужны деньги? Одобрение 95% займов за 12 секунд — сервис Pay P.S.

Невероятный ритм современной жизни определяет и наши взаимоотношения с деньгами — мы их тратим очень быстро. Зарабатываем, правда, гораздо медленнее. И это при том, что довольно часто оказываемся в ситуациях, когда дополнительные финансы нужны здесь и сейчас, как можно быстрее. Способы решения такого рода проблем? Как показывает статистика, лишь треть из нуждающихся в денежных вливаний извне обращаются за помощью к друзьям и знакомым. Большинство же разбираются собственными силами — за счёт кредитных банковских средств, в частности. Между тем, ситуация такова, что далеко не всегда кредиты от банков — вещь доступная. В силу ряда причин: отсутствия у потенциального заёмщика постоянного места работы, плохой кредитной истории, невозможности подтвердить источник заработка и т.д. И надо отметить: всё больше россиян оказываются в числе тех, с кем банковские учреждения отказываются сотрудничать. Но! Спрос рождает предложения. Такое положение дел дало толчок развитию сервисов, специализирующихся на выдаче займов онлайн.

Один из лидеров рынка, предлагающих для заёмщиков оптимальные условия кредитования — Микрофинансовая компания «Займ Онлайн» — Рayps.ru.

Экспресс-займы — специализация Pay P.S.

На определении «экспресс» в компании делают особый акцент. Суть в том, что, по статистике, 95% от общего количества заявок, поданных на получение займов, получают одобрение за 12 секунд. То есть, в десятки раз быстрее, чем осуществляется процесс в других микрофинансовых организациях!

Делаем финансовые услуги доступнее. C Pay P.S. легко взять займ онлайн на карту VISA, Mastercard или МИР, банковский счёт или наличными через систему Contact. Не нужно выходить из дома — еще никогда получить деньги до зарплаты не было так просто. Все анкеты проверяются автоматически роботом с использованием искусственного интеллекта, без проверки человеком и отказа по выдуманным причинам, — подчёркивают специалисты МФО «Займ Онлайн».

Кстати, авторизация на сервисе возможна через сайт Госуслуги. И — да: процесс во многом облегает условие — при оформлении займа заёмщику нет нужды показывать справки о доходах или же «приписывать к делу» поручителей. Документальная база, связанная с кредитованием в Pay P.S., максимально проста — необходимо предоставить паспорт и СНИЛС. К слову, и плохая кредитная история — не стопроцентный отказ. Сервис довольно лоялен к клиентам, так что и «сложные» заёмщики вполне могут рассчитывать на открытие кредитной линии.

Займы Pay P.S — что нужно знать

Компания «Займ Онлайн» — это микрофинансовая организация, которая работает официально. Что буквально значит — под контролем Центрального банка РФ. Условия, на которых сервис Pay P.S. сотрудничает с клиентами:

сумма кредита — от 3 до 100 тысяч рублей;

сроки использования средств — от 1 дня до 12 месяцев (для постоянных клиентов);

процентная ставка — от 0 до 1% процента в день.

сервис функционирует круглосуточно.

Займ онлайн зачисляется по выбору клиента на: карты VISA, Mastercard или МИР, банковский счёт или деньги можно забрать наличными через систему Contact. Погасить заем можно картой в личном кабинете, банковским переводом, через систему Contact, ЮMoney, Киви-кошелёк, салоны связи Мегафон, МТС или Билайн, — отмечают в МФО «Займ Онлайн».

Также важно учесть, что сервис максимально честно ведёт себя с клиентами: в частности, нет скрытых комиссий — всю сумму, которую доведётся выплатить, клиенты видят ДО подписания договора. Такого же порядочного отношения в Pay P.S. ждут от клиентов. Предупреждают, если есть вопросы, то их нужно решать, а не «спускать на тормозах»:

не успеваете погасить займ вовремя — скажите об этом. Срок будет продлён;

оказались в сложной ситуации и «не тянете» выплаты? Есть варианты реструктуризации;

досрочное погашение займа — опять-таки без комиссий и дополнительных условий — сервисом предусмотрено.

И вот ещё что: за почти десять лет существования Pay P.S. его клиентами стали 3 миллиона человек, 84% из которых пришли за займом по рекомендации. Огромный плюс к репутации МФО, не так ли?

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