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Срок полномочий Сергея Аксёнова завершается в этом году, но он готов продолжить работать Главой

Срок полномочий Сергея Аксёнова завершается в этом году, но он готов продолжить работать Главой Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:39 04.03.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов, срок полномочий которого истекает в 2024 году, допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны Президента Владимира Путина и населения региона.

Если есть доверие Президента и крымчан, значит, надо работать дальше. Если нет — надо уходить. Это главное. За кресло не держусь и никогда не держался, — сказал Аксёнов в интервью ТАСС.

Аксёнов был избран главой Республики Крым Госсоветом РК в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная Президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Согласно крымской конституции, глава Республики является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. Он избирается сроком на пять лет, но не более двух раз, и определяет основные направления развития региона.

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Сергей Аксёнов родился в 1972 году в городе Бельцы Молдавской ССР. Во время Русской весны на полуострове 27 февраля 2014 года решением Верховного совета Автономной Республики Крым был назначен на должность председателя Совета министров. В марте 2014 года был в числе подписантов межгосударственного договора о принятии полуострова в состав России и образовании в ее составе новых субъектов.

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