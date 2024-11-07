«Стакан бытия»: ялтинский музыкант Александр Кравненко выступит в столице Крыма

9 ноября на свой музыкальный авторский вечер в таверну «Веселый дракон» приглашает ялтинский музыкант, поэт, актер Александр Кравненко с программой «Стакан бытия».

Александр Кравненко – актёр театра «Partal», лидер группы Херес Янг, он автор и исполнитель песен, замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора. Частый гость на эстраде в санаториях ЮБК, где выступает с моноспектаклями о творчестве известных кумиров прошлого: Окуджавы, Вертинского. В этот вечер Александр погрузит вас в мир живой музыки и глубоких размышлений, где каждая песня становится отражением пережитого, каждым аккордом раскрывается путь к пониманию. Ощутите атмосферу, наполненную мелодией жизни и теплотой настоящих эмоций! — отмечают организаторы события.