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"Стакан бытия": ялтинский музыкант Александр Кравненко выступит в столице Крыма

«Стакан бытия»: ялтинский музыкант Александр Кравненко выступит в столице Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в События 20:56 07.11.2024

9 ноября на свой музыкальный авторский вечер в таверну «Веселый дракон» приглашает ялтинский музыкант, поэт, актер Александр Кравненко с программой «Стакан бытия».

Александр Кравненко – актёр театра «Partal», лидер группы Херес Янг, он автор и исполнитель песен, замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора. Частый гость на эстраде в санаториях ЮБК, где выступает с моноспектаклями о творчестве известных кумиров прошлого: Окуджавы, Вертинского. В этот вечер Александр погрузит вас в мир живой музыки и глубоких размышлений, где каждая песня становится отражением пережитого, каждым аккордом раскрывается путь к пониманию. Ощутите атмосферу, наполненную мелодией жизни и теплотой настоящих эмоций! — отмечают организаторы события. 

"Стакан бытия": ялтинский музыкант Александр Кравненко выступит в столице Крыма

Место: Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 4А

Дата: 9.11 Суббота

Начало: 19.00

Вход свободный

Просмотры: 7

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