Стальное производство: в Керчи инвестор модернизировал цеха по производству металлических конструкций

В Керчи инвестор ООО «ПКФ Промснабресурс Крым» модернизировал цеха, закупил современное оборудование и производит металлические опоры освещения. К примеру, компания уже успела заключить крупный контракт на поставку оборудования, строящейся трассы «Тавриды». Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК)

Сотрудники корпорации развития в рамках выездного осмотра посетили инвестиционную площадку. Инвестор отремонтировал цеха, заменил окна и несущие конструкции, приобрел современное оборудование. Работа в обновленных цехах проходит в ударном темпе — мастера изготавливают по чертежам заказчика металлические конструкции любой сложности. Отметим, что собственное производство компании базируется в трех цехах общей площадью 20 тыс. кв. метров, — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящий момент инвестор расширяет производство — рабочие подготавливают участок под дальнейшее строительство. На площадке завершили демонтаж строений, ведется монтаж сетей водоснабжения.

Как уточнили в КРРК, плановый объем инвестиций в проект — 762 млн. рублей, в объект уже вложено 22,6 млн. рублей.