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Старинное кладбище в Аянской долине - между селами Мраморное и Заречное - получит специальный статус

Старинное кладбище в Аянской долине — между селами Мраморное и Заречное — получит специальный статус

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:46 13.01.2022

Представители Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь посетил совместно с главой администрации Добровского сельского поселения Олегом Литвиненко и специалистами отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации Симферопольского района провели выездное совещание по вопросу старинного мусульманского кладбища, расположенного между селами Мраморное и Заречное.

По итогам встречи принято решение провести межевание территории старинного кладбища для постановки на кадастровый учет, а также инициировать проведение исследований и процедуру оформления правоустанавливающих документов для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия для придания территории специального статуса и включит в перечень охранных объектов, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Старинное кладбище в Аянской долине - между селами Мраморное и Заречное - получит специальный статус Старинное кладбище в Аянской долине - между селами Мраморное и Заречное - получит специальный статус Старинное кладбище в Аянской долине - между селами Мраморное и Заречное - получит специальный статус

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

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