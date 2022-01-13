Старинное кладбище в Аянской долине — между селами Мраморное и Заречное — получит специальный статус

Представители Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь посетил совместно с главой администрации Добровского сельского поселения Олегом Литвиненко и специалистами отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации Симферопольского района провели выездное совещание по вопросу старинного мусульманского кладбища, расположенного между селами Мраморное и Заречное.

По итогам встречи принято решение провести межевание территории старинного кладбища для постановки на кадастровый учет, а также инициировать проведение исследований и процедуру оформления правоустанавливающих документов для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия для придания территории специального статуса и включит в перечень охранных объектов, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!