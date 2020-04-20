Старший лейтенант севастопольского полка Росгвардии награжден медалью «За спасение»

Старший лейтенант Тимур Чучунов, чьи решительные и смелые действия позволили сохранить жизнь севастопольскому школьнику минувшей осенью, удостоен медали Росгвардии «За спасение». В октябре прошлого года офицер войск правопорядка и его подчинённые первыми пришли на помощь 16-летнему парню, упавшему в цистерну с мазутом.

Инцидент случился поздним вечером на территории Севастопольского государственного университета, неподалёку от полка Росгвардии. Работник вуза, услышавший крики о помощи, сообщил о происшествии в воинскую часть, после чего на место был направлен патруль во главе со старшим лейтенантом Чучуновым. Несмотря на возникшее в цистерне возгорание с задымлением, офицер лично спустился в неё дважды. Тимур не смог самостоятельно вытащить пострадавшего из-за дыма, однако успел сориентироваться в удушающей темноте, и именно благодаря его указаниям подросток был своевременно поднят прибывшими сотрудниками МЧС. К слову, условия были настолько тяжёлыми, что спасателям также не удалось вытянуть школьника с первой попытки, — рассказали в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.