Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества
актуально в республике
В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 16:40 15.02.2024

В Севастополе почтили память воинов-интернационалистов. Памятное мероприятие, посвященное 35-летию вывода советских войск из Афганистана, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошло в Сквере воинов-интернационалистов.

В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

Участники Афганской войны, представители общественных и ветеранских организаций, властей, военнослужащие, сотрудники полиции, МЧС, кадеты собрались, чтобы вспомнить о соотечественниках, принимавших участие в вооруженных конфликтах в разных точках земного шара, а также почтить память павших героев.

В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Севастополя, от городского парламента участие в мероприятии принял председатель комитета по городскому хозяйству, член Севастопольского РО ВООВ «Боевое братство» Вячеслав Камзолов. Депутат возложил цветы в память о тех, кто не вернулся с той войны.

Узнайте больше:  В Севастополе обсуждают вопросы догазификации домов и СНТ

В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

Сегодня мы вспоминаем наших героев, погибших в Афганистане. Участники боевых действий и воины-интернационалисты — это живой пример героизма и мужества, самоотверженного служения Родине. Их поступки задают высокую моральную планку, а сами они являются примером для молодого поколения, — сказал Вячеслав Камзолов.

В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

Парламентарий также подчеркнул активную роль ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании молодежи.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.

Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: история Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
история Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.