В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

В Севастополе почтили память воинов-интернационалистов. Памятное мероприятие, посвященное 35-летию вывода советских войск из Афганистана, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошло в Сквере воинов-интернационалистов.

Участники Афганской войны, представители общественных и ветеранских организаций, властей, военнослужащие, сотрудники полиции, МЧС, кадеты собрались, чтобы вспомнить о соотечественниках, принимавших участие в вооруженных конфликтах в разных точках земного шара, а также почтить память павших героев.

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Севастополя, от городского парламента участие в мероприятии принял председатель комитета по городскому хозяйству, член Севастопольского РО ВООВ «Боевое братство» Вячеслав Камзолов. Депутат возложил цветы в память о тех, кто не вернулся с той войны.

Сегодня мы вспоминаем наших героев, погибших в Афганистане. Участники боевых действий и воины-интернационалисты — это живой пример героизма и мужества, самоотверженного служения Родине. Их поступки задают высокую моральную планку, а сами они являются примером для молодого поколения, — сказал Вячеслав Камзолов.

Парламентарий также подчеркнул активную роль ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании молодежи.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.