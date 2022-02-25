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отбор заявок на участие банков в программе льготного кредитования участников СЭЗ в Крыму и Севастополе

Стартовал отбор заявок на участие банков в программе кредитования участников СЭЗ в Крыму и Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:11 25.02.2022

Минэкономразвития Российской Федерации объявило о начале отбора российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе кредитования (льготного) для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и г. Севастополя. Программа льготного кредитования участников СЭЗ вступила в силу с 1 января 2022 года. Приём заявок начнется с 25 февраля 2022 года и продлится 20 дней. По условиям указанной программы процентная ставка по кредиту, предоставленному участнику свободной экономической зоны на реализацию инвестиционного проекта, компенсируется в размере ключевой ставки Банка России. При этом процентная ставка  по кредитному договору не может превышать двукратный размер ключевой ставки Банка России.

К привлекательным условиям для участников свободной экономической зоны добавится еще один положительный аспект – льготное кредитование. Это дополнительная преференция для участников СЭЗ в виде получения кредитных средств по льготным ставкам в уполномоченном банке. Как следствие, это даст виток для привлечения в экономику региона новых инвестиций и реализации проектов, — цитирует пресс-служба Заместителя Председателя Совета министров РК-министр финансов РК Ирину Кивико.

Кроме того вице-президент — директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий отметил,  что программа, которая вступила в силу с 1 января 2022 года окажет положительное влияние на инвестиционный климат Крыма и позволит увеличить число реализуемых на полуострове инвестиционных проектов за счет снижения расходов по привлекаемому в уполномоченных банках финансированию.

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15 апреля 2022 г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации будут размещены результаты отбора.

Субсидии на участие предоставляются российским кредитным организациям для обеспечения выдачи кредитов участникам СЭЗ в рамках бюджетных средств, доведенных до Минэкономразвития России на соответствующий период. Общий размер предоставляемой уполномоченным банкам субсидии составит 1 млрд рублей.

Источник: пресс-служба Министерства экономического развития РК


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