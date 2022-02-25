Стартовал отбор заявок на участие банков в программе кредитования участников СЭЗ в Крыму и Севастополе

Минэкономразвития Российской Федерации объявило о начале отбора российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе кредитования (льготного) для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и г. Севастополя. Программа льготного кредитования участников СЭЗ вступила в силу с 1 января 2022 года. Приём заявок начнется с 25 февраля 2022 года и продлится 20 дней. По условиям указанной программы процентная ставка по кредиту, предоставленному участнику свободной экономической зоны на реализацию инвестиционного проекта, компенсируется в размере ключевой ставки Банка России. При этом процентная ставка по кредитному договору не может превышать двукратный размер ключевой ставки Банка России.

К привлекательным условиям для участников свободной экономической зоны добавится еще один положительный аспект – льготное кредитование. Это дополнительная преференция для участников СЭЗ в виде получения кредитных средств по льготным ставкам в уполномоченном банке. Как следствие, это даст виток для привлечения в экономику региона новых инвестиций и реализации проектов, — цитирует пресс-служба Заместителя Председателя Совета министров РК-министр финансов РК Ирину Кивико.

Кроме того вице-президент — директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий отметил, что программа, которая вступила в силу с 1 января 2022 года окажет положительное влияние на инвестиционный климат Крыма и позволит увеличить число реализуемых на полуострове инвестиционных проектов за счет снижения расходов по привлекаемому в уполномоченных банках финансированию.

15 апреля 2022 г. на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации будут размещены результаты отбора.

Субсидии на участие предоставляются российским кредитным организациям для обеспечения выдачи кредитов участникам СЭЗ в рамках бюджетных средств, доведенных до Минэкономразвития России на соответствующий период. Общий размер предоставляемой уполномоченным банкам субсидии составит 1 млрд рублей.

Источник: пресс-служба Министерства экономического развития РК