Стартовали продажи билетов на рельсовые автобусы «Керчь – Анапа»

Цена — даже ниже предварительно озвученной – 439 рублей

7 марта начнут курсировать пригородные поезда (рельсовые автобусы РА-2), они свяжут Краснодарский край и Крым. Ежедневные перевозки на линии через Крымский мост с остановкой на станции Тамань-Пассажирская будет выполнять «Южная пригородная пассажирская компания». Билеты на рельсовые автобусы «Керчь – Анапа» продаются в железнодорожных кассах и онлайн – на сайте компании-перевозчика . В расписании – по два рейса в будние дни и по три – в выходные.

Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14:38. Время в пути — 2 часа. Стоимость проезда до конечной станции – 439 рублей. В Крыму конечная станция — «старый вокзал» Керчи. Ранее сообщалось, что цена такой поездки составит 470 рублей.

Расписание:

6801/6802 Керчь–Анапа

6.20 Керчь

6.59 — 7.00 Тамань-Пассажирская

Прибытие в Анапу в 8.20

6803/6804 Анапа–Керчь

9.16 Анапа

10.36 — 10.37 Тамань-Пассажирская

Прибытие в Керчь в 11.16

6805/6806 Анапа–Керчь

12.34 Анапа

13.54 — 13.55 Тамань-Пассажирская

Прибытие в Керчь в 14.34

6807/6808 Керчь–Анапа

14.38 Керчь

15.17-15.18 Тамань-Пассажирская

Прибытие в Анапу в 16.38

6809/6810 Керчь–Анапа

19.00 Керчь

19.39-19.40 Тамань-Пассажирская

Прибытие в Анапу в 21.00

6811/6812 Анапа–Керчь

19.45 Анапа

21.05 — 21.06 Тамань-Пассажирская

Прибытие в Керчь в 21.45