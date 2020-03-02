Стартовали продажи билетов на рельсовые автобусы «Керчь – Анапа»

Цена — даже ниже предварительно озвученной – 439 рублей
7 марта начнут курсировать пригородные поезда (рельсовые автобусы РА-2), они свяжут Краснодарский край и Крым. Ежедневные перевозки на линии через Крымский мост с остановкой на станции Тамань-Пассажирская будет выполнять «Южная пригородная пассажирская компания». Билеты на рельсовые автобусы «Керчь – Анапа» продаются в железнодорожных кассах и онлайн – на
Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14:38. Время в пути — 2 часа. Стоимость проезда до конечной станции – 439 рублей. В Крыму конечная станция — «старый вокзал» Керчи. Ранее сообщалось, что цена такой поездки составит 470 рублей.
Расписание:
6801/6802 Керчь–Анапа
6.20 Керчь
6.59 — 7.00 Тамань-Пассажирская
Прибытие в Анапу в 8.20
6803/6804 Анапа–Керчь
9.16 Анапа
10.36 — 10.37 Тамань-Пассажирская
Прибытие в Керчь в 11.16
6805/6806 Анапа–Керчь
12.34 Анапа
13.54 — 13.55 Тамань-Пассажирская
Прибытие в Керчь в 14.34
6807/6808 Керчь–Анапа
14.38 Керчь
15.17-15.18 Тамань-Пассажирская
Прибытие в Анапу в 16.38
6809/6810 Керчь–Анапа
19.00 Керчь
19.39-19.40 Тамань-Пассажирская
Прибытие в Анапу в 21.00
6811/6812 Анапа–Керчь
19.45 Анапа
21.05 — 21.06 Тамань-Пассажирская
Прибытие в Керчь в 21.45