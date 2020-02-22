Стала известна цена билетов пригородного рельсового автобуса «Керчь – Анапа»

Всего 470 рублей.

Стоимость билетов на поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту по маршруту «Керчь – Анапа», составит около 470 рублей. Об этом 22 февраля сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), которая обслуживает данное направление.

Железнодорожники ожидают, что новый маршрут будет крайне востребован с туристической точки зрения. Пассажиров ждут прекрасные виды из окон вагонов, в особенности тогда, когда состав будет проходить по Крымскому мосту, — рассказали в компании ТАСС .

О запуске пригородного поезда между Крымом и Краснодарским краем стало известно 19 февраля. Регулярное сообщение начнется с 7 марта. На маршруте предусмотрены остановки в некоторых населенных пунктах.

Электрички, точнее рельсовые автобусы будут курсировать трижды в день в пятницу и выходные дни, в остальные дни — дважды. Время в пути составит два часа. Билеты можно будет приобрести в кассах, на сайте перевозчика и непосредственно в поезде.

Расписание рельсовых автобусов:

6801/6802 «Керчь – Анапа». Отправление из Керчи: 6:20, Тамань-Пассажирская – 6:59 – 7:00, 7:53 – 8:00 – Юровский, прибытие в Анапу – 8:20.

6803/6804 «Анапа – Керчь». Отправление из Анапы: 9:16, Юровский – 9:36 – 9:43, Тамань-Пассажирская – 10:36 – 10:37, прибытие в Керчь: 11:16.

6805/6806 «Анапа – Керчь». Отправление из Анапы: 12:34, Юровский – 12:54 – 13:01, Тамань-Пассажирская – 13:54 – 13:55, прибытие в Керчь: 14:34.

6807/6808 «Керчь – Анапа». Отправление из Керчи: 14:38, Тамань-Пассажирская – 15:17 – 15:18, 16:11 – 16:18 – Юровский, прибытие в Анапу – 16:38.

Третий рейс:

6809/6810 «Керчь – Анапа». Отправление из Керчи: 19:00, Тамань-Пассажирская – 19:39 – 19:40, 20:33 – 20:40 – Юровский, прибытие в Анапу – 21:00.

6811/6812 «Анапа – Керчь». Отправление из Анапы: 19:45, Юровский – 20:05 – 20:12, Тамань-Пассажирская – 21:05 – 21:06, прибытие в Керчь: 21:45.

Железнодорожники ожидают, что новый маршрут будет крайне востребован с туристической точки зрения. Пассажиров ждут прекрасные виды из окон вагонов, в особенности тогда, когда состав будет проходить по Крымскому мосту, — отметили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

