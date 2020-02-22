Стала известна цена билетов пригородного рельсового автобуса «Керчь – Анапа»

Стоимость билетов на поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту по маршруту «Керчь – Анапа», составит около 470 рублей. Об этом 22 февраля сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), которая обслуживает данное направление.
Железнодорожники ожидают, что новый маршрут будет крайне востребован с туристической точки зрения. Пассажиров ждут прекрасные виды из окон вагонов, в особенности тогда, когда состав будет проходить по Крымскому мосту, — рассказали в компании ТАСС.
О запуске пригородного поезда между Крымом и Краснодарским краем стало известно 19 февраля. Регулярное сообщение начнется с 7 марта. На маршруте предусмотрены остановки в некоторых населенных пунктах.
Электрички, точнее рельсовые автобусы будут курсировать трижды в день в пятницу и выходные дни, в остальные дни — дважды. Время в пути составит два часа. Билеты можно будет приобрести в кассах, на сайте перевозчика и непосредственно в поезде.
Железнодорожники ожидают, что новый маршрут будет крайне востребован с туристической точки зрения. Пассажиров ждут прекрасные виды из окон вагонов, в особенности тогда, когда состав будет проходить по Крымскому мосту, — отметили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Между городами будут курсировать два рельсовых автобуса РА-2 по три вагона общей вместимостью 280 пассажиров, говорится на сайте ЮППК. Каждый вагон оборудован системами отопления и вентиляции, информационными табло и санитарными кабинами.