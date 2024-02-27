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Стартовали  работы по грейдированию и профилированию проселочных дорог

Стартовали  работы по грейдированию и профилированию проселочных дорог Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:21 27.02.2024

ГУП РК «Крымавтодор» начал работы по грейдированию и профилированию дорог, которые пройдут во всех муниципальных образованиях Крыма.  В 2024 году запланированный объем составляет более 3 тыс. км проселочных дорог.

Работы по исправлению профиля гравийных покрытий будут проводиться ежедневно по установленному графику, задействовано более 150 единиц дорожной техники.

Для удобства передвижения жителей на территории городов и сельских поселений с проезжей части будут устранены колейности, выступы, гребенки, возвышения и занижения обочин, застои воды и другие дефекты, мешающие комфортному проезду личного транспорта.

Активные работы уже развернуты в микрорайоне Каменка города Симферополя, работы по грейдированию ведутся на проезжих частях каждой улицы. Всего в порядок приведут больше 67 км полотна, ликвидируют ямы и неровности, образовавшиеся после обильных осадков, — сообщили в республиканском министерстве транспорта.

В 2023 году ГУП РК «Крымавтодор» были выполнены работы по профилированию около 2 900 км дорог.

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