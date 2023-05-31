Стартует акция «Добрый Крым». Организаторы зовут к участию

Дом молодежи Республики Крым (https://t.me/domcrimea) запускает акцию «Добрый Крым» для всех муниципалитетов нашей республики. Акция пройдет с 5 по 11 июня.

Выполняй задания, получай баллы, а потом узнаем самый добрый район Крыма! — говорят организаторы.

Условия акции:

каждый зарегистрировавшийся попадет в чат «Вконтакте» своего муниципалитета;

в начале недели организаторы пришлют список заданий, которые можно будет выполнить;

за каждое выполненное задание одним человеком — муниципалитет получает баллы в турнирной таблице;

на протяжении недели одно задание можно выполнить неограниченное количество раз;

как только выполнил задание — выложил фото в чат;

выполнять задания можно в любое время в рамках указанной недели, время и дату выбираете вы сами;

участвовать можно самостоятельно или с командой, число участников не ограниченно;

включиться в проект можно даже в процессе старта «Доброго Крыма»;

в рамках проекта будут также эксклюзивные прямые эфиры с добровольцами Крыма, их истории и полезная информация.

Зарегистрироваться может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, который проживает в Крыму. Ссылка для участия в «Добром Крыме»: https://myrosmol.ru/event/131505

Важно: человек может зарабатывать баллы только для одного района, который укажет в анкете.

Муниципалитет, который соберет наибольшее количество баллов получит статус «Самого доброго района Республики Крым», а еще информационную поддержку по полуострову, лицами которой станете вы, участники.

Но это не все! Самые активные из команд районов получат полезные и памятные призы.

Результаты торжественно объявят 24 июня на Дне молодёжи.

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