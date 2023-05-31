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Стартует акция "Добрый Крым". Организаторы зовут к участию

Стартует акция «Добрый Крым». Организаторы зовут к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:50 31.05.2023

Дом молодежи Республики Крым (https://t.me/domcrimea) запускает акцию «Добрый Крым» для всех муниципалитетов нашей республики. Акция пройдет с 5 по 11 июня.

Выполняй задания, получай баллы, а потом узнаем самый добрый район Крыма! — говорят организаторы. 

Условия акции: 

  • каждый зарегистрировавшийся попадет в чат «Вконтакте» своего муниципалитета;
  • в начале недели организаторы пришлют список заданий, которые можно будет выполнить;
  • за каждое выполненное задание одним человеком — муниципалитет получает баллы в турнирной таблице;
  • на протяжении недели одно задание можно выполнить неограниченное количество раз;
  • как только выполнил задание — выложил фото в чат;
  • выполнять задания можно в любое время в рамках указанной недели, время и дату выбираете вы сами;
  • участвовать можно самостоятельно или с командой, число участников не ограниченно;
  • включиться в проект можно даже в процессе старта «Доброго Крыма»;
  • в рамках проекта будут также эксклюзивные прямые эфиры с добровольцами Крыма, их истории и полезная информация.
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Зарегистрироваться может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, который проживает в Крыму. Ссылка для участия в «Добром Крыме»: https://myrosmol.ru/event/131505

Важно: человек может зарабатывать баллы только для одного района, который укажет в анкете.

Муниципалитет, который соберет наибольшее количество баллов получит статус «Самого доброго района Республики Крым», а еще информационную поддержку по полуострову, лицами которой станете вы, участники.

Но это не все! Самые активные из команд районов получат полезные и памятные призы.

Результаты торжественно объявят 24 июня на Дне молодёжи.

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