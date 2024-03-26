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Стартует акция «Красная гвоздика» — присоединяйтесь

Стартует акция «Красная гвоздика» — присоединяйтесь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:25 26.03.2024

Ежегодно с апреля по май Благотворительный фонд «Память поколений» проводит Всероссийскую акцию «Красная гвоздика».  Главный символ акции – значок с изображением красной гвоздики, который может приобрести каждый крымчанин. Средства направляются на медицинскую помощь ветеранам России: это медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.

В 2023 году благодаря совместным усилиям удалось оказать помощь дополнительно еще 825 ветеранам, в том числе благодаря поддержке региональных предприятий и торговых сетей. А в целом, адресную помощь от Фонда получили более 18 600 ветеранов, проживающих в различных городах страны, и 119 медицинских учреждений, — отмечают  организаторы акции. 

В Ялте акции даст старт местное отделение Волонтеров Победы, которая пройдет 10 апреля в 11:00 на площади Советская. Приобрести значок можно будет и у волонтеров за любую сумму пожертвования.

Узнайте больше:  В крымском парламенте почтили память погибших в концертном комплексе «Крокус Сити Холл»

Присоединяйтесь к акции и вносите вклад в поддержку ветеранов: https://pamyatpokoleniy.ru/project/gvozdika/

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