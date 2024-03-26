Стартует акция «Красная гвоздика» — присоединяйтесь

Ежегодно с апреля по май Благотворительный фонд «Память поколений» проводит Всероссийскую акцию «Красная гвоздика». Главный символ акции – значок с изображением красной гвоздики, который может приобрести каждый крымчанин. Средства направляются на медицинскую помощь ветеранам России: это медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.
В 2023 году благодаря совместным усилиям удалось оказать помощь дополнительно еще 825 ветеранам, в том числе благодаря поддержке региональных предприятий и торговых сетей. А в целом, адресную помощь от Фонда получили более 18 600 ветеранов, проживающих в различных городах страны, и 119 медицинских учреждений, — отмечают организаторы акции.
В Ялте акции даст старт местное отделение Волонтеров Победы, которая пройдет 10 апреля в 11:00 на площади Советская. Приобрести значок можно будет и у волонтеров за любую сумму пожертвования.
Присоединяйтесь к акции и вносите вклад в поддержку ветеранов: https://pamyatpokoleniy.ru/project/gvozdika/
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С тегами: акции в Крыму