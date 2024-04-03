Старые и новые схемы онлайн-мошенничества. Жертвами злоумышленников за неделю стали 63 крымчанина

И только 14 из них – пожилые люди.

С 25 по 31 марта жертвами дистанционных мошенников в Крыму стали 63 гражданина, из которых 14 находятся в пожилом возрасте. В МВД по РК напомнили: основные схемы злоумышленников связаны со звонками (от «правоохранителей» или «из банка»), сайтами, соцсетями, мессенджерами, вредоносными приложениями и с переходом по «левым» ссылкам. Но есть и новые «вариации» (об этом в конце материала).

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ.

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 33 гражданина.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

– объявления о продаже различных товаров;

– предложения о работе через Интернет-сайты;

– информацию о легком заработке путем инвестиций.

В полицию Феодосии обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный, действуя от имени одной из организаций, прислал ей на рабочую почту счет для оплаты за покупку электрического штабелёра. Женщина произвела оплату за товар, однако позже выяснилось, что стала жертвой мошенников.

Мошенники взламывают персональную страницу пользователя в социальных сетях или мессенджере и либо всем подряд отправляют сообщения с просьбой помочь и срочно перевести денег, либо анализируют переписку и находят самых близких людей, тех, кто точно не откажет.

По такой схеме мошенники обманули жителя Симферопольского района, который перевел деньги на неизвестный счет. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что ему в мессенджер Вотсап пришло сообщение от знакомого, который попросил занять ему определенную сумму. Мужчина, не задумываясь ни на секунду, перевел по указанному счету деньги, однако вскоре выяснилось, что аккаунт знакомого взломан неизвестным.

ЗВОНКИ.

В полицию обратились 25 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме.

В Крыму продолжают регистрироваться случаи дистанционного мошенничества в отношении граждан. Через звонки неизвестные «работают» по наиболее популярным схемам – «Ваш родственник попал в ДТП» или представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, сообщают недостоверную информацию, и граждане теряют все свои накопления.

Полиция Крыма напоминает:

Тщательно перепроверяйте информацию! Если по телефону сообщили, что близкий человек попал в беду, перезвоните ему и лично убедитесь в этом. Если по телефону сообщили, что с вашим счетом происходят какие-то транзакции, неизвестные пытаются украсть накопления, нужно срочно перевести деньги на безопасный счет – положите трубку и лично позвоните на горячую линию банка для уточнения достоверной информации! Не следуйте инструкции от неизвестных!

В схему «Ваш родственник попал в ДТП» поверили жители Бахчисарайского района. Им позвонил неизвестный и сообщил, что родственник попал в ДТП, срочно нужны деньги. Граждане передали нужную сумму денежных средств пришедшим к ним курьерам.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Мошенники всё чаще используют мессенджеры в своих схемах обмана. Они представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают недостоверную информацию. Прежде, чем действовать по инструкции злоумышленников, позвоните в банк и убедитесь в правдивости сообщаемой информации, — отметили в МВД по РК.

В полицию Керчи с заявлением обратилась местная жительница. Потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить ее сбережения. Звонивший обратился к заявительнице по имени и отчеству, тем самым вызвав у нее доверие. Мошенник убедил свою жертву перевести сбережения через Интернет банкинг на продиктованный им банковский счет, который якобы был создан, чтобы уберечь средства от хищения.

Жителю Симферополя в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный, который представился сотрудником мониторинговой структуры и под предлогом сбережения денежных средств от мошенников предложил перевести их на якобы безопасный счет. Потерпевший, поверив неизвестному, в одном из банкоматов снял со своего счета все свои сбережения и под диктовку злоумышленника осуществил перевод на чужой счет. Лишь после того, как деньги были переведены на неизвестный счет, мужчина понял, что это был мошенник.

Житель Алушты обратился с заявлением в полицию и сообщил, что в мессенджере Телеграм ему поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет похитил накопления заявителя.

Услышали по телефону такие слова?

– «на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

5 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Симферополя обратилась в полицию, рассказав, что на сайте объявлений разместила публикацию о продаже планшета. После чего с ней связался неизвестный, который сообщил о намерениях приобрести данный товар. Для этого заявительнице было предложено перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, чтобы «покупатель» смог отправить деньги за товар. После ввода данных, со счета женщины списались денежные средства.

На аналогичную мошенническую схему попал житель Керчи. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что разместил объявление о продаже крышки багажника для автомобиля на сайт бесплатных объявлений. После этого ему в мессенджер Вотсап пришло сообщение от неизвестного, который якобы намеревался приобрести товар и прислал ссылку для оплаты. Потерпевший осуществил переход по указанной ссылке и в открывшемся диалоговом окне ввел реквизиты своей банковской карты. В результате со счета мужчины списались все денежные средства.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся ваших сбережений. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас! Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

НОВАЯ «ВАРИАЦИЯ» СТАРОЙ МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ.

Телефонные аферисты стали использовать новый сценарий обмана клиентов банков, представляясь мошенниками.

Злоумышленники звонят жертве от имени сотрудника сотового оператора и сообщают о том, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Для его продления необходимо назвать код из SMS.

После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно для того, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга и «Госуслуг».

Звонящие «инструктируют» клиента, как спасти деньги, переведя их на «безопасный счет» и поймать злоумышленников, которые якобы договорились с сотрудниками банка.

Будьте бдительны и предупредите родных и близких!