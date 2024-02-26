История из Ялты про чужой «Порше», оторванный бампер, нарушение ПДД и… наказание

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД. Наглядная картина – на видео из соцсетей.

18 февраля, в Ялте, на ул. К. Маркса вблизи дома № 6Б водитель автомобиля «Porsche Panamera» допустил наезд на металлическое ограждение. Сотрудники Госавтоинспекции Ялты провели проверку, установили личность правонарушителя и задержали его. За рулём элитной иномарки находился 27-летний местный житель.

По результатам проверок установлено, что собственником транспортного средства является юридическое лицо. У водителя, управляющего автомобилем отсутствовал полис ОСАГО и он не имел при себе путевого листа, чем нарушил п. 2.1.1 ПДД РФ, — сообщили в МВД по РК.