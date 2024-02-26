Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | История из Ялты про чужой «Порше», оторванный бампер, нарушение ПДД и… наказание
актуально в республике
История из Ялты про чужой «Порше», оторванный бампер, нарушение ПДД и… наказание

История из Ялты про чужой «Порше», оторванный бампер, нарушение ПДД и… наказание

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:21 26.02.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД. Наглядная картина – на видео из соцсетей.

18 февраля, в Ялте, на ул. К. Маркса вблизи дома № 6Б водитель автомобиля «Porsche Panamera» допустил наезд на металлическое ограждение. Сотрудники Госавтоинспекции Ялты провели проверку, установили личность правонарушителя и задержали его. За рулём элитной иномарки находился 27-летний местный житель.

По результатам проверок установлено, что собственником транспортного средства является юридическое лицо. У водителя, управляющего автомобилем отсутствовал полис ОСАГО и он не имел при себе путевого листа, чем нарушил п. 2.1.1 ПДД РФ, — сообщили в МВД по РК.

В отношении нарушителя составлен административный протокол ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством). Горе-водителю грозит наказание в виде штрафа в сумме 1300 рублей. Также ему предстоит возместить ущерб, причиненный администрации города (то самое металлическое ограждение). А тут еще и машину дорогущую чинить…

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД Росссии в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД Росссии в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.