История из Ялты про чужой «Порше», оторванный бампер, нарушение ПДД и… наказание

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД. Наглядная картина – на видео из соцсетей.
18 февраля, в Ялте, на ул. К. Маркса вблизи дома № 6Б водитель автомобиля «Porsche Panamera» допустил наезд на металлическое ограждение. Сотрудники Госавтоинспекции Ялты провели проверку, установили личность правонарушителя и задержали его. За рулём элитной иномарки находился 27-летний местный житель.
По результатам проверок установлено, что собственником транспортного средства является юридическое лицо. У водителя, управляющего автомобилем отсутствовал полис ОСАГО и он не имел при себе путевого листа, чем нарушил п. 2.1.1 ПДД РФ, — сообщили в МВД по РК.
В отношении нарушителя составлен административный протокол ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством). Горе-водителю грозит наказание в виде штрафа в сумме 1300 рублей. Также ему предстоит возместить ущерб, причиненный администрации города (то самое металлическое ограждение). А тут еще и машину дорогущую чинить…
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