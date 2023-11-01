Вот как ее назвать… Жительница Керчи украла мобильник у семилетней девочки

«Девочка, дай, пожалуйста, телефон, надо срочно позвонить»…

В Керчи задержана гражданка, обвиняемая в совершении двух грабежей. Один из эпизодов поражает циничностью.

Установлено, что женщина под предлогом срочного звонка попросила у 7-летней девочки мобильный телефон, с которым скрылась в неизвестном направлении, не вернув ребенку гаджет. Несколькими днями позже, находясь в торговом зале магазина, злоумышленница открыто похитила 4 бутылки алкогольных напитков. На требования продавцов магазина оплатить товар женщина не отреагировала, скрывшись в неизвестном направлении, — рассказали в МВД по РК.

Отделом дознания УМВД России по г. Керчи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимой 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Керчанке грозит до 4-х лет лишения свободы.