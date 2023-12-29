«Старый добрый Новый год»: в Евпатории презентовали выставку советских елочных игрушек

Первыми посетителями выставки стали ученики кадетских классов, а также слушатели университета «Золотой век», которые передали в дар музею свои игрушки 1950-60-х годов, открытки и фотографии с видами Евпатории 1960-70-х годов.

Посетить выставку можно до 19 января.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории