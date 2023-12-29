«Старый добрый Новый год»: в Евпатории презентовали выставку советских елочных игрушек

В Евпаторийском краеведческом музее открылась традиционная выставка советских елочных игрушек и новогодних открыток «Старый добрый Новый год».
В экспозиции – более 300 экспонатов: елочные украшения 1930-1980-х годов, новогодние открытки 1960-1980-х годов, газеты, фотографии детских утренников прошлых лет. В витринах размещены игрушки и бусы, выполненные из прессованной ваты, тисненного картона, стекла. Все экспонаты разделены на тематические секции, посвященные сказочным персонажам, освоению космоса и другим. В центре зала расположена новогодняя ель, украшенная частью ретро-игрушек. Под ней – более 20 фигур Дедов Морозов и Снегурочек, изготовленных в 1940-1960-х годах. Всего в фондах музея хранится более 600 елочных украшений и открыток, которые удалось собрать во время акции «Подари музею игрушку», стартовавшей в 2000 году, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.
Первыми посетителями выставки стали ученики кадетских классов, а также слушатели университета «Золотой век», которые передали в дар музею свои игрушки 1950-60-х годов, открытки и фотографии с видами Евпатории 1960-70-х годов.
Посетить выставку можно до 19 января.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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