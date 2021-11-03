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Статистика: направления, куда были куплены самые дорогие билеты на поезда в октябре
фото: vlrondon (pixabay.com)

Статистика: направления, куда были куплены самые дорогие билеты на поезда в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:40 03.11.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда были куплены самые дорогие ж/д билеты в октябре.

Самый дорогой билет в октябре куплен на поезд по маршруту Белогорск — Москва, он обошелся пассажиру в 43 444 рубля. При этом самый дорогой чек в октябре (на 76 095 рублей) состоит из двух билетов по маршруту Москва — Белогорск, тоже в вагон класса люкс. Следующий по дороговизне — билет на поезд Иркутск — Москва в вагон класса люкс за 34 684 рублей. В рейтинге самых дорогих билетов оказались и поезда по маршрутам Москва — Чита, Санкт-Петербург — Москва, Нижний Новгород — Санкт-Петербург и другим направлениям, — сообщили в пресс-службе сервиса.

В топ-20 самых дорогих билетов попали и проездные документы на туристический поезд «Серебряный маршрут». Он следует из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Ярославль и обратно в Москву. Длительные остановки в каждом из городов позволяют пассажирам увидеть их достопримечательности. Ночи туристы при этом проводят в поезде.

Топ-20 дорогих ж/д билетов в октябре 

НаправлениеЦена билета в одну сторону, рублиТипа вагона
Белогорск — Москва43444люкс
Москва — Белогорск37648люкс
Иркутск — Москва34684люкс
Москва — Иркутск32036люкс
Иркутск — Москва31248люкс
Иркутск — Москва28539люкс
Красноярск — Москва27332люкс
Нижний Новгород — Санкт-Петербург27182сидячий
Сковородино — Уфа26954люкс
Владивосток — Москва26869купе
Москва — Красноярск26644люкс
Москва — Чита26617люкс
Санкт-Петербург — Владимир26083сидячий
Пятигорск — Тында25930купе
Иркутск — Москва25835люкс
Москва — Москва (туристический)25360люкс
Санкт-Петербург — Москва24515сидячий
Москва — Санкт-Петербург24515сидячий
Санкт-Петербург — Москва24490сидячий
Москва — Санкт-Петербург24353сидячий

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за октябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Статистика: направления, куда были куплены самые дорогие билеты на поезда в октябре

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