Статистика: направления, куда были куплены самые дорогие билеты на поезда в октябре

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Самый дорогой билет в октябре куплен на поезд по маршруту Белогорск — Москва, он обошелся пассажиру в 43 444 рубля. При этом самый дорогой чек в октябре (на 76 095 рублей) состоит из двух билетов по маршруту Москва — Белогорск, тоже в вагон класса люкс. Следующий по дороговизне — билет на поезд Иркутск — Москва в вагон класса люкс за 34 684 рублей. В рейтинге самых дорогих билетов оказались и поезда по маршрутам Москва — Чита, Санкт-Петербург — Москва, Нижний Новгород — Санкт-Петербург и другим направлениям, — сообщили в пресс-службе сервиса.
В топ-20 самых дорогих билетов попали и проездные документы на туристический поезд «Серебряный маршрут». Он следует из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Ярославль и обратно в Москву. Длительные остановки в каждом из городов позволяют пассажирам увидеть их достопримечательности. Ночи туристы при этом проводят в поезде.
Топ-20 дорогих ж/д билетов в октябре
|Направление
|Цена билета в одну сторону, рубли
|Типа вагона
|Белогорск — Москва
|43444
|люкс
|Москва — Белогорск
|37648
|люкс
|Иркутск — Москва
|34684
|люкс
|Москва — Иркутск
|32036
|люкс
|Иркутск — Москва
|31248
|люкс
|Иркутск — Москва
|28539
|люкс
|Красноярск — Москва
|27332
|люкс
|Нижний Новгород — Санкт-Петербург
|27182
|сидячий
|Сковородино — Уфа
|26954
|люкс
|Владивосток — Москва
|26869
|купе
|Москва — Красноярск
|26644
|люкс
|Москва — Чита
|26617
|люкс
|Санкт-Петербург — Владимир
|26083
|сидячий
|Пятигорск — Тында
|25930
|купе
|Иркутск — Москва
|25835
|люкс
|Москва — Москва (туристический)
|25360
|люкс
|Санкт-Петербург — Москва
|24515
|сидячий
|Москва — Санкт-Петербург
|24515
|сидячий
|Санкт-Петербург — Москва
|24490
|сидячий
|Москва — Санкт-Петербург
|24353
|сидячий
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