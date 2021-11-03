Статистика: направления, куда были куплены самые дорогие билеты на поезда в октябре

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда были куплены самые дорогие ж/д билеты в октябре.

Самый дорогой билет в октябре куплен на поезд по маршруту Белогорск — Москва, он обошелся пассажиру в 43 444 рубля. При этом самый дорогой чек в октябре (на 76 095 рублей) состоит из двух билетов по маршруту Москва — Белогорск, тоже в вагон класса люкс. Следующий по дороговизне — билет на поезд Иркутск — Москва в вагон класса люкс за 34 684 рублей. В рейтинге самых дорогих билетов оказались и поезда по маршрутам Москва — Чита, Санкт-Петербург — Москва, Нижний Новгород — Санкт-Петербург и другим направлениям, — сообщили в пресс-службе сервиса.

В топ-20 самых дорогих билетов попали и проездные документы на туристический поезд «Серебряный маршрут». Он следует из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Ярославль и обратно в Москву. Длительные остановки в каждом из городов позволяют пассажирам увидеть их достопримечательности. Ночи туристы при этом проводят в поезде.

Топ-20 дорогих ж/д билетов в октябре

Направление Цена билета в одну сторону, рубли Типа вагона Белогорск — Москва 43444 люкс Москва — Белогорск 37648 люкс Иркутск — Москва 34684 люкс Москва — Иркутск 32036 люкс Иркутск — Москва 31248 люкс Иркутск — Москва 28539 люкс Красноярск — Москва 27332 люкс Нижний Новгород — Санкт-Петербург 27182 сидячий Сковородино — Уфа 26954 люкс Владивосток — Москва 26869 купе Москва — Красноярск 26644 люкс Москва — Чита 26617 люкс Санкт-Петербург — Владимир 26083 сидячий Пятигорск — Тында 25930 купе Иркутск — Москва 25835 люкс Москва — Москва (туристический) 25360 люкс Санкт-Петербург — Москва 24515 сидячий Москва — Санкт-Петербург 24515 сидячий Санкт-Петербург — Москва 24490 сидячий Москва — Санкт-Петербург 24353 сидячий

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