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В Роспотребнадзоре объясниле ошибки в результатах тестов на COVID-19
Фото: PublicDomainPictures, pixabay.com

Статистика по COVID-19 в Севастополе за сутки: 89 выписаны, 97 заболели, шестеро скончались

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:06 22.01.2021

По состоянию на утро 22 января в Севастополе зарегистрировано 97 новых случаев заболевания COVID-19.

89 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 72 до 88 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8807 человек. В настоящий момент выздоровели 7963 человека, 348 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 311 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 170 человек.

Под наблюдением находится 687 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 539 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Статистика по COVID-19 в Севастополе за сутки: 89 выписаны, 97 заболели, шестеро скончались

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