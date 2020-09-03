Статистика: в Севастополе реструктурировано кредитов на 7 млрд рублей

С момента вступления в силу Федерального закона от 03.04.2020 №106-ФЗ в Севастополе реструктурировано больше 1600 кредитов почти на 7 млрд рублей. От жителей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в банки поступили 2400 обращений о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации кредитов по собственным программам банков, одобрено 70% поступивших заявок.

За изменениями условий по потребительским кредитам севастопольцы обращались больше 880 раз, одобрение получили почти 540 заявок. По реструктуризации автокредитов горожане направили 97 заявок, 45 из которых уже одобрены. Из 763 обращений по реструктуризации задолженности по кредитным картам одобрено 578. Около 2% от общего объема заявок составили обращения за изменениями условий по ипотеке – 45 заявлений, из которых 35 уже одобрено. Субъекты МСП обращались за кредитными каникулами свыше 470 раз, одобрение получили 362 заявки на сумму 1,5 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе Банка России.

В предоставлении льготной отсрочки отказано 820 заявителям из числа физлиц и бизнеса. Основная причина отказа – превышение установленного Правительством РФ максимального размера кредита или, в случае бизнеса, несоответствие сферы деятельности перечню наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей экономики. Часть обращений еще находится на рассмотрении.

По программе «Кредиты на зарплату под 0%» севастопольским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям уже предоставлено больше 160 кредитов почти на 80 млн рублей. Кредитные организации продолжают работать с обращениями.

По программе предоставления льготных кредитов под 2%, реализуемой Правительством Российской Федерации, в Севастополе выдано почти 490 кредитов почти на 335 млн рублей. Уполномоченные банки продолжают работать с заявками – одобрено 879 обращений общей суммой более 900 млн рублей.