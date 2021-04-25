Стеклянный интерьер: прочность и воздушность, легкость и многофункциональность

Конструкции из стекла в жилых домах и офисах – не самое распространенное, но оригинальное решение дизайна. Стеклянный интерьер отпугивает кажущейся непрочностью, хрупкостью, однако современные технологии позволяют использовать стекло самой различной толщины, повышенной прочности. Разнообразие применения таких конструкций и элементов широко представлено на сайте https://stekloby.by/.

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Стекло одинаково успешно может использоваться и в дизайне офисов, производственных, бизнес пространств, так и в домашнем интерьере. И если стеклянные офисные, лофт перегородки и двери уже привычны, то решения для дома приятно удивят даже скептиков. И это не только столешницы, но и:

перегородки для зонирования жилой площади,

шторки (!) для ванной,

козырьки и навесы,

ограждения для лестниц и балконов (интересные решения для частных домов в 2 этажа и выше),

двери (прозрачные, матовые, с рисунками и даже регуляцией освещенности помещения).

Однозначное преимущество таких решений в легкости и воздушности. Стеклянные двери, перегородки устанавливают сквозные границы, не нарушая привычного пространственного объема. Гармоничность создает единый дизайн: гостиной, кухни, балкона, ванной…

Интересный вариант для разграничения зональности жилых помещений – раздвижная стеклянная перегородка. Декоративные планки скрывают механизм и направляющие, сами перегородки могут быть как прямыми (классика), так и радиусными, цельностеклянными каркасными. Чаще всего при изготовлении таких оригинальных перегородок используют триплекс (многослойное стекло повышенной прочности) или цветные стекла, с разнообразными орнаментами или фоновыми рисунками.

Что еще привлекает в стеклянном интерьере – его многофункциональность. Создание определенной геометрии, разграничение пространства, не влияющее на видимый объем и заполнение светом (естественная инсоляция) – главное назначение такого рода конструкций, но не единственное. Это закаленное стекло трудно разбить или повредить, зато легко содержать в чистоте, оно никогда не станет пылесборником.

Моллированное (изогнутое) стекло – находка для тех, кто не терпит прямых углов. Элементы дизайна и ограждения, стеклянная мебель и гарнитуры – с одной стороны создают иллюзию невидимости, с другой – прочны и надежны. Стеклянный интерьер создает возможности для декорирования, он стилистически универсален и экологичен.