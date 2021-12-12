Стеллажи для склада — ассортимент велик. Как определиться с выбором

Современные складские помещения в большинстве своём разительно отличаются от тех, какими они были ещё 15-20 лет тому назад. Да, конечно, рачительные хозяева и тогда старались как-то упорядочить такую деятельность. Однако в массовом порядке склады представляли собой территории, где «чёрт ногу сломит». А всё потому, что как такового складского оборудования на рынке предложений не было. Доводилось самим придумывать и создавать на заказ весьма специфическую мебель для таких помещений. Те же шкафы, столы и, конечно же, стеллажи. Последние, к слову, всегда были головной болью для тех, кто контролировал складские процессы — они были либо очень громоздкими, либо хлипкими, либо очень большими, либо совсем маленькими. Изготавливали их зачастую из подручных материалов, и нередко по принципу «Лишь бы были…» Естественно, это создавало массу неудобств и точно не способствовало оптимизации деятельности предприятий.

Что сегодня? На данный момент стеллажи для склада предложены в большом ассортименте. Под решение любых задач. Самых разных размеров, конфигураций, из разнообразных материалов. Но куда же без проблем? Теперь актуальный вопрос, связанный с этой темой — как выбрать стеллаж для складского помещения, чтобы он не только устраивал по всем параметрам по состоянию «здесь и сейчас», но и служил долго да без нареканий? Специалисты по этому поводу говорят: выбор на рынке такого рода оборудования действительно велик, однако при грамотном подходе разобраться с ассортиментом не так сложно, как кажется. Есть ряд реперных точек, от которых стоит отталкиваться.

Виды стеллажей

Систем складского стеллажного оборудования несколько. Все они «заточены» под использование в определённых помещениях. Основные же виды стеллажей таковы:

Паллетные стеллажи. На них можно размещать как однотипные, так и комбинированные товары. Как правило, это формат фронтальной загрузки, причём осуществлять её можно как «вручную», так и при помощи спецтехники. Именно поэтому паллетные стеллажи — идеальный вариант для складов большой площади, где погрузочно-разгрузочные работы осуществляются автоматически.

Мезонинные стеллажи или потолочные (устанавливаются с упором в потолок). Считаются самыми эффективными с точки зрения комфорта использования. Они сложной формы, однако такая система позволяет размещать на полках самые разные фасонные товары.

Стеллажи-консоли. Их зачастую используют на площадках с нестандартными размерами. Они прочны и способны выдерживать большие нагрузки. Чаще всего их используют на складах, где хранятся изделия и товары-«тяжеловесы». Как-то: металлопрокат, брёвна, стройматериалы и т.д.

Полочные стеллажи. Это системы хранения с разными по длине, высоте, глубине, ширине полками. Считается, что такие стеллажи можно использовать для хранения любых товаров и грузов.

Впрочем, это далеко не весь «модельный ряд» стеллажных конструкций. Существуют еще и более сложные виды. Такие, к примеру, как гравитационные, мобильные, челночной обработки, глубинные набивные.

Стеллажи — материалы изготовления

Современные складские стеллажи производят из:

металла;

пластика;

дерево, ДСП, МДФ.

Какой материал лучше? Однозначного ответа нет. Стоит подбирать стеллаж, основываясь на целях его использования. Но общий момент: чем тяжелее продукция, тем больше «показаний» к покупке металлических конструкций. Да и в принципе — металл гарантирует долгий срок службы стеллажа. И — да: они эффективнее работают практически при всех условиях — им не страшны повышенная влажность, плохая вентиляция и т.д.

Как выбрать складской стеллаж? Специалисты дают главный совет: тонкостей выбора действительно много, потому идеальный вариант приобретения — консультироваться с теми, кто занимается стеллажами профессионально. Не у коллеги «по бизнесу» (он пояснит положение дел исключительно «со своей колокольни»), а у тех, кто занимается реализацией таких конструкций и видит ситуацию во всех возможных вариантах.

И! Приобретать стеллажи «с рук», в случайных магазинах и т.д. — точно не стоит. Только в специализированных торговых точках, гарантирующих качество продукции и предлагающих сертифицированные товары! Ведь от качества стеллажей зависит не только комфорт в использовании складского помещения, но и сохранность товаров-грузов, а также безопасность персонала, которые обслуживает помещение.

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