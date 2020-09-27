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Стеллажи для склада: прочность, эргономичность, надежность, безопасность
иллюстрация: met-izdeliya.com

Стеллажи для склада: прочность, эргономичность, надежность, безопасность

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:25 27.09.2020

В идеале, стеллажи для склада подбираются и проектируются одновременно с выбором или строительством складских помещений. Отсюда и основные критерии: соответствие заявленным размерам, эргономичность. Не менее важны материалы, из которых изготовлены стеллажи, их конструктивные особенности, они обуславливают характеристики прочности, надежности и безопасности. В любом случае, полагаться на авось в вопросе подбора стеллажей нельзя. Нужно доверять профессионалам. На сайте МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ можно подобрать необходимые паллетные стеллажи. Никаких посредников: приобретая здесь фронтальные паллетные стеллажи для склада, вы контактируете напрямую с производителем.

Важны не только основные размеры (высота, ширина, глубина балок). Обратите внимание на допустимые нагрузки, как на секции вертикальных рам, так и пары балок. Идеально подобранные сечение профиля стойки, профили балок, габариты поддонов – гарантия устойчивости стеллажей и безопасности работников склада. Все предлагаемые стеллажи изготовлены по ГОСТу – из высокопрочной стали. Здесь предлагают как готовые решения, так и под заказ, обеспечивая доставку и монтаж.

Как это работает?

  • Предварительный заказ стеллажей.
  • Составление проекта и сметы (с выездом на объект заказчика).
  • Разработка спецификаций и чертежей.
  • Собственное производство (точно по чертежам, в соответствии с ГОСТом, включая покраску).
  • Доставка.
  • Установка и монтаж.

Фронтальные паллетные стеллажи помогают не только оптимизировать рабочее пространство, но и влияют на организацию всего рабочего процесса на складе, что, в свою очередь, влияет на эффективность всего производства. А еще такие стеллажи с поддонами экономят площадь склада (за счет складирования поддонов в высоту). Не забываем, речь идет об универсальных  сборно-разборных конструкциях. Все балки – регулируемы по высоте, такие стеллажи можно «достраивать» и устанавливать в различных помещениях.

С чего начать, как сделать заказ? С заказа обратного звонка на сайте met-izdeliya.com и бесплатной консультации профессионалов. Не забудьте про действующие акции, спецпредложения и три года гарантии. Цены здесь только радуют. Помните? Никаких посредников. Доставка – во все регионы страны. Профессионалы подтверждают: комплектность поставки подтверждена сборочными чертежами и паспортом. В комплекте – не только металлоконструкции, но и все крепежи. Оптимальное решение под заказ подтверждается качественным монтажом и установкой паллетных стеллажей в помещении заказчика.

Стеллажи для склада: прочность, эргономичность, надежность, безопасность

Стеллажи для склада: прочность, эргономичность, надежность, безопасность

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